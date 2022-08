Aunque pareciera una utopía creer que es posible tener una relación en la que no haya ni un solo beso en dos años, una influencer en TikTok llamada Kaytlin O’Neall contó su historia a través de la app y aseguró que ella nunca ha besado a su novio a pesar de que llevan un par de años de relación.

Kaytlin y su novio Drew, compartieron su historia a través de un TikTok en el que explicaban que habían tomado la decisión de no besarse y a su vez detallaron la razón.

Drew explicó que tomaron juntos la decisión de no besarse y eso no significa que no se amen o que no quieran estar juntos, pues incluso asegura que se ve casado con ella en el futuro.

“Éramos mejores amigos y luego nos enamoramos. Todo lo que hacemos es para proteger y esperar más en el futuro. Quiero casarme con esta mujer”, dijo Drew.

Por su parte, Kaytlin explicó que el motivo principal es que tienen el deseo de esperar hasta el matrimonio para besarse y por ello la decisión es compartida.

“Siempre he visto los besos como algo muy íntimo y aunque no tuviera la creencia o el sentimiento de que era algo que tenía que esperar, decidí hacerlo y esto es una decisión compartida”, explicó.

“No necesitas tener una relación con los estándares de lo que el mundo dice que debe ser tu relación. Sin todo ello, puede ser una relación feliz, equilibrada y próspera”, sentenció Kaytlin.

Antes de llegar a su etapa de noviazgo, Kaytlin contó que ella y Drew eran mejores amigos y que hablaron todo el tiempo de las convicciones de ambos y eso los impulsó.

La historia ha causado revuelo en las redes sociales y es que aunque algunos respetan los ideales de la muchacha, les parece increíble que no haya dado ese paso junto a su novio después de tanto tiempo.

