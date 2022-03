Viral: Intenta cobrarle la gasolina a su cita de Tinder

Una cita acordada mediante la aplicación de citas “Tinder” se ha convertido en una anécdota viral luego del debate que suscitó en Twitter tras darse a conocer que, después de una cita, un hombre envió un mensaje a la mujer con la que había salido pidiéndole que le pagara la gasolina consumida en sus traslados.

Los protagonistas de dicha historia viral son originarios de Madeira (Portugal) y en Twitter ambos expusieron las capturas de pantalla que evidencian que tras su cita, las posibilidades de volver a salir quedaron reducidas a cero; la cantidad que se gastó en gasolina asciende a 17 euros, según confirmó @Nossofabio.

"Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje, definitivamente, no salgan con pelabolas :s (sic)", publicó la joven de nombre Andrea en su cuenta de Twitter (@medicenportu) la tarde del pasado 20 de marzo de 2022 acompañada de un par de imágenes, una de ellas la del mensaje que había recibido de su cita cobrándole el combustible: “"Hola, para que por fa me pagues la gasolina que esta muy cara (sic)" se lee.

Dicha publicación de inmediato generó algunas reacciones entre los internautas, así como un debate que se avivó luego de que a la conversación sumaran el tuit del hombre con quien había salido, buscando quien tenía la razón en su actuar tras la fallida cita.

"Hoy salí con esta chama y mi sorpresa al llegar a casa y leer esto... De malagradecidos está lleno el mundo (sic)", indica en su publicación @Nossofabio seguida de la captura de pantalla del mensaje que supuestamente había recibido: "Gracias por lo de hoy pero me parece un poco chimbo que me hayas llevado a un lugar barato. Lo siento pero no puedo estar con alguien que no invierta en mi (sic)".

Mientras algunos usuarios criticaron que hayan optado por exhibir de tal manera este aspecto de su cita, otros se dieron a la tarea de descifrar quien había sido más exigente al respecto, con base en los horarios en que los mensajes de la conversación privada habían sido intercambiados para definir qué bando tomar.

Ambos habían utilizado la ‘app’ para acordar su cita, la cual fue breve a decir de la mujer: "Nos conocimos en Tinder y salimos, dimos una vuelta menos de una hora y me quiso cobrar 20€ de gasolina", señaló @medicenportu y quien hasta el momento no ha pagado, a decir de @Nossofabio.

Tras volverse viral su historia y asegurar que se trata de una anécdota real, ambos parecen haber tomado con humor el alcance de sus publicaciones y han intercambiado algunos tuits, incluso etiquetándose en ellos, aunque se desconoce si se trata de un efecto derivado de su cita fallida o de una broma.