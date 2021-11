La noticia de una familia de Florida, Estados Unidos, se volvió viral y no es para menos: enfrentan una multa de hasta mil dólares por la insólita razón de haber puesto sus adornos y luces de Navidad demasiado pronto.

Según información de la estación de televisión local WFLA, el señor Michael Moffa contrató a una empresa para adornar con luces navideñas el patio de su casa ubicada en Tampa, el pasado 6 de noviembre, y algunos días después su familia recibió una carta notificándole que habían sido multados por violar su acuerdo con la Asociación de Propietarios. El texto decía que "Si no quitan las luces, podrían enfrentar multas de 100 dólares por día, hasta los mil dólares".

Michael Moffa dijo a la WFLA que no tenía planes de quitar las luces, y explicó que las había instalado en esa fecha porque era la única que los empleados de la empresa tenían disponible y que no lo haría él porque no puede subir al techo.

Después, en una entrevista con el diario The Washington Post, indicó que pensó que la carta recibida era broma, porque se trataba de luces navideñas, y que el hecho de que "sean así de Grinch… es algo no visto".

La Asociación Comunitaria de Westchase, a través de un abogado, explicó que la organización envió la carta después de que un vecino se quejara, según información de Univision. Además, que las reglas están establecidas para ser seguidas, pero están abiertos a discutir cambios.

