Viral: Exhuman cuerpo de la monja Wilhelmina Lancaster y sigue intacto (VIDEO)

Recientemente, ha circulado un caso extraño que algunos aseguran se trata de un milagro, pues eso es lo que cientos de usuarios creen porque han visto con sus propios ojos el cuerpo de la monja Wilhelmina Lancaster, tras 4 años de haber fallecido, pero da la casualidad que su cuerpo sigue intacto, es decir sin ninguna descomposición.

Mismos habitantes de todo Estados Unidos han visitado la localidad de Gower, en la zona rural de Missouri, luego de enterarse del caso de la hermana Wilhelmina, quien fue la fundadora de las Hermanas Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles, y fallecida en 2019, a los 95 años.

Sin embargo, la monja fue sepultada bajo las costumbres católicas, en un féretro de madera, y el cuerpo jamás fue embalsamado sin recibir algún tipo de trato especial. Aunque, cuando las monjas exhumaron el cadáver, en el pasado abril, para trasladarlo a un nuevo lugar en la capilla del monasterio, se llevaron una enorme noticia. En vez de huesos, se encontraron el cuerpo intacto y "el hábito religioso perfectamente preservado", dijeron las Hermanas en un comunicado.

"El personal del cementerio nos dijo que esperáramos solo huesos en las condiciones, ya que la hermana fue enterrada sin embalsamar y en un simple ataúd de madera", según dijo a Newsweek una de las hermanas del monasterio. Pero no fue así. Las monjas querían mantener el suceso en privado, pero un correo electrónico interno sobre el tema fue filtrado y la noticia se extendió por todas partes.

#25mayo #Internacional | Hallan incorrupto el cuerpo de Sor Wilhelmina Lancaster en Estados Unidos: la monja fundó una congregación y falleció hace cuatro añoshttps://t.co/m1ZFoGZSXC — El Vigilante (@elvigilantemcbo) May 25, 2023

Para los católicos, la única explicación es que se trata de un milagro. También han acudido en masa para ver y tocar a la hermana. Según el diario estadounidense The New York Post, se esperaba la visita de entre 10 mil y 15 mil personas a la capilla donde fue puesto el cuerpo y está a la vista pública. El cuerpo fue cubierto con cera protectora y hasta este lunes la gente podía tocarla, pero se planeaba fuera colocada una cubierta de cristal.

AP/ C. Riedel

Las autoridades locales advierten de la presión que significa la cantidad de visitantes, en un pueblo de poco menos de 2 mil habitantes. No hay, señalan, infraestructura para recibir tanta gente, por lo que ya se trabaja en abrir espacios cerca del monasterio para estacionar autos, baños, etcétera. Aquellos que han venido a ver "el milagro" salen anonadados.

"Fue muy impresionante", dijo al Post, Samuel Dawson, quien viajó con su hijo desde Kansas. "Se veía muy en paz. Todo muy venerable".

Algunos católicos puntualizan que Lancaster podría ser una santa. "Sentí que la presencia de Dios estaba allí en cuanto entré al monasterio. Es un verdadero milagro", dijo a FOX4 Rita Cospelich, de Blue Springs, Missouri. "Dios trabaja de extrañas maneras con los milagros".

Por otra parte, la diócesis de Kansas está tomando el caso con precaución. "La condición de los restos de la hermana Wilhelmina Lancaster ha ocasionado, comprensiblemente, mayor interés", señaló en una declaración. "Al mismo tiempo, es importante proteger la integridad de los restos mortales de la hermana para permitir una investigación exhaustiva.

"La incorruptibilidad ha sido verificada en el pasado, pero es muy rara. Hay un proceso bien establecido para seguir la causa de la santidad, pero en este caso, no se ha iniciado aún", agregó la diócesis.

Cómo es el proceso de verificación

Primeramente, para verificar si una persona califica como santo solo puede empezar cinco años después de la muerte de dicha persona, señalaron por su parte las hermanas benedictinas.

"Nuestra Iglesia Católica tiene procedimientos para investigar supuestos milagros y las causas de la santificación. Es importante recordar que estos procesos son lentos y prudentes. No ha habido declaración de milagro, ni se ha iniciado el proceso para considerar la causa de canonización de la hermana Wilhelmina Lancaster basado en virtudes heroicas", subrayó en una declaración el obispo W. Shawn McKnight, Obispo de Jefferson City.

Los científicos también piden tomar este caso con la cautela debida. Rebecca George, instructora de antropología en la Universidad Western Carolina, en Carolina del Norte, señaló al Post que los cuerpos humanos se descomponen a diferentes ritmos, dependiendo de ciertas variables, y que un cuerpo no se descomponga después de varios años no es del todo raro.

"Por lo general, cuando enterramos a las personas, no las exhumamos. No ves los cuerpos un par de años después. Al paso de 100 años, puede no quedar nada. Pero cuando han pasado unos cuantos años, esto [lo que pasó con la hermana], esto no es inesperado".

La hermana Wilhelmina, a los 70 años fundó esta orden benedictina conocida por sus álbumes de canto gregoriano y de himnos católicos clásicos que se convirtieron en éxitos musicales.

Poco de la biografía de la hermana Wilhelmina

Nacida el 13 de abril de 1924 en St. Louis, segunda de cinco hermanos, Wilhelmina fue el nombre que adoptó cuando realizó sus votos y tuvo una "experiencia mítica" a los nueve años de edad, incluso la biografía que publicaron de ella las hermanas. Fue en su Primera Comunión, cuando contó, que vio a Jesús y la invitó a unirse a él.

A los 13 años escribió a las Hermanas Oblatas de la Providencia, en Baltimore, y solicitó unirse a la orden, pero le respondieron que "era demasiado joven".

En otros datos, Wilhemina bautizada como Mary Elizabeth Lancaster, y sufrió discriminación y burlas no solo por su color de piel, sino por ser la única católica en una comunidad bautista y metodista.

Finalmente, ingresó a las Hermanas Oblatas de la Providencia, una de las dos únicas órdenes religiosas donde se permitía el ingreso de mujeres negras o hispanas. Un dato más, permaneció con ellas durante 50 años.

Por último, los cambios del Concilio Vaticano II fueron demasiado para ella. Enamorada del hábito, y del latín, decidió fundar su propia comunidad que nombró: “las Hermanas Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles”, se inició en 1995. Wilhelmina era una conocida devota de la Virgen María.

SN