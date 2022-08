Al que obra bien, bien le va. Este famoso dicho fue comprobado por un maestro de matemáticas luego de recibir entre vítores y porras, un regalo muy especial por parte de sus alumnos. ¿El obsequio? Un coche para que ya no tuviera que hacer un viaje de 4 horas para llegar a la escuela.

En medio de una emotiva reunión, alumnos de la YULA Boys High School, escuela ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, optaron por sorprender a su profesor con nada más y nada menos que un coche, pues al maestro se le dificultaba trasladarse desde su domicilio hasta la institución.

Conforme la información compartida, Julio Castro, quien es profesor de matemáticas con raíces latinas, no sólo tenía que recorrer un extenso camino para llegar a la escuela en la que trabaja como docente, sino que le representaba un gran calvario por hacer uso de varios medios de transporte, incluyendo el metro, el autobús y hasta un scooter.

Debido a esto, la rutina que se veía obligado a realizar todos los días lo obligaba a levantarse a las 4:30 de la mañana para llegar justo a tiempo a los salones de clase para ejercer su profesión. Una vez finalizados los cursos, cuando arribaba a su casa el reloj marcaba las 9:30 de la noche, pues el tiempo estimado para llegar a la escuela, y retornar a su casa era de aproximadamente 4 horas.

Los alumnos del profesor compartieron que decidieron hacer el obsequio del vehículo por considerarlo uno de sus mejores maestros del plantel pues, a pesar de la travesía diaria que debía hacer para llegar a la escuela, eso no era impedimento para ofrecer todo su esfuerzo y disposición para enseñar, y hacer más que eso en beneficio de la educación de sus estimados alumnos.

Esta emocionante y feliz historia tuvo su origen después de que uno de los discípulos del profesor se percatara de que Julio Castro, en un intento por cambiar su situación, estaba buscando coches baratos en Google.

Tras varias pláticas, los jóvenes llegaron a la conclusión de que, en agradecimiento por la dedicación y enseñanza que el profesor les había brindado, lo mejor sería ayudarle a conseguir un vehículo que le facilitara los largos viajes que llevaba a cabo.

Los estudiantes pusieron manos a la obra e iniciaron una recolección de fondos que involucraba tanto a otros alumnos como a sus padres. Las redes sociales fueron los medios elegidos para realizar la colecta que tuvo una duración de un mes, llegando a reunir la cifra de 30 mil dólares, lo fue dinero suficiente para conseguir un Mazda 2019 azul.

Aquí te dejamos el video de este emotivo momento:

Sin embargo, el coche no fue el único obsequio, sino que también le regalaron un año de seguro y hasta un poco de dinero extra para la gasolina.

Finalmente, para hacer entrega del regalo, organizaron una ceremonia de agradecimiento hacia los maestros y, aunque el profesor de matemáticas llegó un poco tarde, se llevó la sorpresa de su vida pues, luego de pasar por un túnel humano creado por sus discípulos, en medio de globos y confeti, se encontró con su nuevo coche.

Emocionado por la situación, el profesor no dudó en mostrar gran felicidad y agradecimiento por el generoso acto que realizaron sus alumnos, y en declaraciones realizadas a medios locales, invitó a que se mantenga la constante motivación por el conocimiento.

Asimismo, mencionó que gracias a su nuevo vehículo ahora tendrá más tiempo para hacer lo que le apasiona, enseñar matemáticas e inculcar valores a sus estudiantes.

“Hice lo mejor que pude. Yo siempre les decía: cuando la vida no va como ustedes quieren, ¿qué hacen? No llores por eso. No te quejes por eso. Solo sé agradecido por lo que ya tienes, y luego sigue adelante. Y un día algunas cosas buenas sucederán. Esta es la prueba”, puntualizó el docente con gran emoción durante la ceremonia de agradecimiento.