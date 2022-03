Con nota en pedazo de papel, pasajera alerta de acoso sexual en autobús

Un potencial caso de acoso sexual se evitó gracias al apoyo que una pasajera brindó a una mujer a bordo de una unidad del transporte público en la comunidad de América, en Buenos Aires (Argentina), quien notó que un hombre le miraba con insistencia y encontró la manera de hacérselo saber; su mensaje se ha vuelto viral.

Pilar Patek compartió en Twitter una fotografía en la que se aprecia la manera en que fue alertada de que un hombre a bordo de la misma unidad no dejaba de mirarla. La imagen muestra una nota escrita a mano en la que una joven llamada Elina le hizo saber de manera segura la situación.

"Fíjate que el de gorra roja te mira todo el tiempo. Yo me bajo en Trenque", se leía en la nota que Pilar había recibido en su mano por parte de Elina, quien iba sentada detrás suyo en el autobús. “Entre nosotras nos cuidamos”, concluye en el tuit publicado la noche del 13 de marzo pasado.

Pilar asegura en su publicación haber sentido impotencia ante la situación: "Siento mucha impotencia, ni siquiera se puede viajar cómoda y tranquila. Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada atrás mío me pasa un papelito", comparte. Patek además agradece el gesto que tuvo la otra pasajera: "Gracias Elina Minghetti por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamos".

A su publicación los internautas se sumaron, algunos aplaudiendo que se haya evitado un caso de acoso sexual por dicho gesto, otros cuestionando la “casualidad” con que ambas pasajeras terminaron “intercambiando cuentas de Twitter” y la autenticidad del caso.

No obstante, diversas mujeres respondieron a los comentarios que algunos usuarios estaban dejando mostrando cierta empatía por el hombre, lamentando que este tipo de situaciones sigan siendo tan comunes y que sigan considerándose ellos las víctimas.

"Me encanta q todos los tipos asumen q la piba estaba sugiriendo q se bajara en la misma parada q ella y las mujeres entendimos q solo era un ''a partir de ese punto no te puedo cuidar más así q prestá atención''", apuntó la usuaria Milipili peronista. "Impresionante como salieron todos ofendidos porque empatizaron con el ACOSADOR. Alucino. Hay que cuidarse chicas! Me alegra mucho que Elina haya estado ahí y se diera cuenta de lo que estaba pasando o de lo que podía pasar. Mejor prevenir siempre", señala lizzie mcguire.

La publicación de Pilar acumula más de 5 mil ‘Retuits’ y más de 102 mil ‘Me gusta’ en la red social.