Desde hace días comenzó en redes sociales una conversación sobre la sexualización de la mujer, debido a grandes sucesos como las jugadoras de balonmano de Noruega que fueron multadas por no usar bikini durante una competencia, o las gimnastas alemanas que decidieron usar un traje de cuerpo entero durante su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pues ahora, una de las aerolíneas más importantes de Ucrania se unió a este cambio y ha dado un paso muy importante al modificar el tradicional uniforme que usan las azafatas desde hace años, ya que decidieron dejar atrás las faldas y los tacones, y cambiarlos por pantalones y tenis.

Al anunciar estos cambios, SkyUp Arilines aseguró a través de redes sociales que era necesaria "una nueva visión de la profesión, cambios revolucionarios”, por eso realizaron una investigación entre su personal y descubrieron que la comodidad era una de las grandes preocupaciones para sus azafatas.

Este es el innovador uniforme que usarán las azafatas de la aerolínea. Facebook / SkyUp Airlines

“Se trata de prendas para abrirse a lo nuevo, para los amantes de los viajes y la vida”, aseguraron en su publicación, donde revelaron que se unieron con GUDU para crear un pantalón cómodo y elegante, complementándolo con una gabardina ligera hecha de cuero italiano.

Por su parte, los tacones serán cambiados por unos tenis NikeAir, que aseguran, “vinieron para cambiar el calzado”.

Maquillaje ligero para las azafatas

Pero no sólo modificaron el atuendo, pues ahora las azafatas de SkyUp Arilines no tendrán que preocuparse por pasar grandes horas aplicando grandes cantidades de maquillaje, y tendrán la oportunidad de elegir el peinado que ellas desean, y no el tradicional chongo ajustado.

Ahora podrán peinarse de la manera que ellas decidan. Facebook / SkyUp Airlines

Otra de las modificaciones será el pañuelo, que antes lo utilizaban sí o sí alrededor del cuello, y ahora estará sobre los hombres para mayor comodidad.

Internautas reaccionan a los cambios

Los usuarios de redes sociales han elogiado la decisión de la aerolínea ucraniana por cambiar el atuendo, que muchas veces podría ser incómodo, y dar un paso hacia el futuro para dejar las viejas costumbres.

Sigue leyendo…

GC