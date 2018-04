Venezolanos que han emigrado están arrepentidos: Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que muchos de los venezolanos que se fueron del país están arrepentidos y que algunos están lavando baños en Miami, Florida.

"Sé de muchos que la propaganda en contra de nuestro país les llenó la mente y se fueron y están arrepentidos. No sabes cuánta gente está lavando pocetas (baños) en Miami. ¿Tú te irías a lavar pocetas? ¿Tú te irías de tu patria amada? Yo no me iría jamás", indicó Maduro a una periodista.

En un acto oficial en el occidental estado de Lara, Maduro fue consultado por la prensa sobre los migrantes venezolanos que buscan mejores oportunidades de vida en otros países. El gobernante respondió que Venezuela es el mejor país del mundo y hay que amarlo.

"En momentos de dificultades uno no abandona a su familia, a su patria, sino que trabaja por el mejor país del mundo. A los venezolanos que, lamentablemente para mi opinión, han tomado el camino de irse, también pueden regresar y venir a trabajar a esta tierra bendita", dijo.

De acuerdo con cifras no oficiales, entre tres y cuatro millones de venezolanos se han ido del país en los últimos años, en busca de mejores condiciones de vida ante la hiperinflación, el estancamiento económico y la inseguridad que se vive en el país sudamericano.

La oposición política ha denunciado que la cantidad de migrantes se ha convertido en un problema regional, sobre todo para Colombia y Brasil, que son los mayores receptores de estas personas.

JA