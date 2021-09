El comité de asesores de la Administración de Fármacos y Alimentos de EU (FDA, en inglés) rechazó este viernes el plan para administrar una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en el país, como quería el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden.

El voto se saldó con 16 miembros a favor y tres en contra.

Pfizer había solicitado la aprobación para las personas mayores de 16 años de este refuerzo seis meses después de la segunda dosis.

Después de una prolongada discusión de varias horas, el panel consideró insuficientes los datos aportados por la farmacéutica acerca de la pertinencia de esta tercera dosis para la mayoría de la población.

"Esta es una gran decisión, no entiendo que tengamos que apresurarnos. No entiendo cuál es la razón por la que no podamos dedicar más tiempo a mirar los datos", indicó el doctor Paul Offit, del Centro de Educación de Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, durante el debate.

Aprueban tercera dosis para mayores de 65 años

Tras un debate, expertos de la FDA aprobaron que se aplique una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en el país, pero sólo para los mayores de 65 años y la población en situación de alto riesgo.

La aprobación se saldó con el voto unánime de los 19 miembros del panel.

De este modo se restringe la petición de Pfizer, que había solicitado la aprobación para las personas mayores de 16 años de este refuerzo seis meses después de la segunda dosis.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JM