Una nueva revelación ha puesto al expresidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump, en el escrutinio de los medios de comunicación otra vez. En esta ocasión se debe a declaraciones que afirman que un exayudante del político estadounidense tenía como parte de sus funciones reproducir sus canciones favoritas para calmarlo durante sus arranques de ira, lo que ha causado revuelo en la red.

Estos y más detalles son compartidos en el libro "I'll take your cuestions now" (Responderé a sus preguntas ahora) que escribió la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham. Y aunque la obra no ha salido a la venta por ahora, sino hasta el próximo martes, medios de comunicación aseguran que diarios como The Washington Post y The New York Times ya cuentan con filtraciones de la publicación y los adelantos no se han hecho esperar.

"Music Man" (Hombre música) es el nombre que, según la información, recibió el asistente de Trump, sin que su identidad sea revelada. De acuerdo a lo publicado, "Music Man" tenía la capacidad de reconocer las canciones que Trump tarareaba para reproducirlas, sobre todo cuando sufría arranques de cólera. De acuerdo a Stephanie Grisham, una de las melodías recurrentes era "Memory", del musical "Cats", una de las preferidas de Donald Trump.

Donald Trump es recordado por mostrar su molestia de manera pública a través de ataques, provocaciones, censura y descalificaciones a periodistas, políticos y, en general, a adversarios políticos durante su gobierno desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021.

