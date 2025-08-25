Trump se reunirá "en algún momento" con líder de Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que "en algún momento" se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con el que dijo llevarse "bien" tras sus cumbres en 2018 y 2019, pese a que Pionyang no ha mostrado intención alguna de acercamiento desde que el republicano retornó a la Casa Blanca en enero.

"Diplomáticamente, tengo muy buena relación con Kim Jong-un", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

"Algún día lo veré. Tengo muchas ganas de verlo. Se portó muy bien conmigo. Tuvimos dos reuniones. Tuvimos dos cumbres. Nos llevamos de maravilla", añadió.

Trump y Kim mantuvieron tres cumbres entre 2018 y 2019 para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la desnuclearización del régimen de Pionyang. Las conversaciones no se han retomado después de que Washington considerara insuficiente la oferta norcoreana de desarme.

"Nos reuniremos en algún momento. La verdad es que lo espero con ansias", volvió a insistir Trump a los periodistas antes de subrayar que desde que volvió a asumir la presidencia, Pionyang no ha generado "ningún problema" sobre "tests, y muchos cohetes".

El último test de un misil intercontinental por parte de Corea del Norte fue el pasado octubre, bajo la presidencia de Joe Biden, aunque el régimen ha probado armas de corto alcance tras el retorno de Trump al poder.

En los dos últimos años, Corea del Norte ha reforzado enormemente su acercamiento a Rusia y ha enviado tropas para apoyar a Moscú en la guerra en Ucrania.

AO

