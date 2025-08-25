Netanyahu reacciona al bombardeo israelí a un hospital en Gaza

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, expresó sus condolencias por el "trágico accidente en el Hospital Nasser" y aseguró que las autoridades están conduciendo una "exhaustiva investigación" para determinar lo sucedido. El edificio de Gaza habría sido bombardeado en dos ocasiones por ataques israelíes con saldo de 20 personas fallecidas.

"Israel lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy en el Hospital Nasser de Gaza", dijo el mandatario en un comunicado.

"Israel valora la labor de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva", añadió en el texto, en el que insistió que la guerra de Israel es contra "los terroristas de Hamás".

Las fuerzas israelíes bombardearon primero el hospital, y cuando periodistas y rescatistas llegaron a él para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo atacaron de nuevo, según el Ministerio de Sanidad.

Dicha técnica, conocida como 'doble golpe', es ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar a las posibles víctimas de un primer bombardeo.

Horas después del suceso, las fuerzas israelíes se atribuyeron la autoría del ataque contra el hospital y dijeron que lamentan "cualquier daño a individuos no involucrados".

Según el Gobierno gazatí, en manos de Hamás, ya son 245 los periodistas y comunicadores asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.

Te puede interesar: Protección Civil Jalisco rescata a venada preñada que se encontraba en carretera

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

