Trump revela que está tomando hidroxicloroquina

El presidente de Estados, Donald Trump, dijo estar tomando hidroxicloroquina para "prevenir" el coronavirus, pese a las advertencias de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) sobre los efectos secundarios.

El mandatario dijo hoy que "estoy tomando hidroxicloroquina. En este momento, sí. Empecé desde hace algunas semanas. He escuchado muchas historias muy buenas. Y si no es bueno, se los diré. No me va a hacer daño". También dijo estar tomando un suplemento de zinc.

Trump promovió el uso de la hidroxicloroquina como posible tratamiento contra el coronavirus, pese a que los expertos señalaron que no habían encontrado mayor beneficio en su uso.

Por el contrario, la FDA advirtió de informes según los cuales este fármaco, usado contra la malaria, ha provocado "problemas graves" en el ritmo cardiaco de pacientes con Covid-19, a los que se les daba junto con azitromicina u otros medicamentos que pueden afectar el corazón.

Por ello, la FDA llamó a sólo utilizarla en ensayos clínicos o en entornos hospitalarios.

Trump dijo que ningún doctor le recomendó la hidroxicloroquina, pero que la solicitó a un médico de la Casa Blanca.

