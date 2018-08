Trump prefiere a AMLO que al "capitalista" Peña Nieto

El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que "le agrada" el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo preferir sobre "el capitalista".

Durante un mitin en West Virginia en el que exhortó a los votantes a respaldar al candidato republicano al Senado, Patrick Morrisey, con miras a las elecciones legislativas de noviembre, Trump aseguró que "me gusta México. Me gusta el nuevo líder. Creo que va a ser increíble. Un poco diferente de nosotros. Me llevo mejor con él que con el capitalista. Pero él sabe que México necesita a Estados Unidos, ellos necesitan a Estados Unidos", señaló.

Thank you West Virginia. I love you! pic.twitter.com/K1OQ98wOh4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de agosto de 2018

No es la primera vez que Trump elogia a AMLO; a principios de agosto lo llamó un "verdadero caballero" y apenas se dio a conocer el triunfo del tabasqueño en las elecciones de julio pasado, el magnate lo felicitó y lo llamó "una persona excelente. Él hizo un gran trabajo. Obtuvo un voto tremendo y tienen mucha confianza en él en México… Estamos hablando con ellos de hacer algo muy positivo para ambos países".

Durante su campaña, en 2016, Trump criticó al gobierno mexicano una y otra vez por no frenar el flujo de migrantes, a quienes llegó a llamar "violadores y criminales".

A pesar de ello, el presidente norteamericano insiste en erigir un muro y en restringir la migración a su país.

En el mitin, se refirió al caso de una estudiante universitaria, Mollie Tibbetts, asesinada en Iowa al parecer a manos de un indocumentado mexicano.

"¿Escucharon sobre el indocumentado que vino, tristemente, de México y vieron lo que pasó a esa increíble y hermosa joven?" preguntó. "Nunca debió ocurrir. Ilegalmente. En nuestro país", añadió.

LS