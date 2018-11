Trump pone "matrícula de honor" a su presidencia en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso una "matrícula de honor" a su gestión al frente del país, en una entrevista transmitida hoy por la cadena de televisión Fox News, su canal favorito.

"Me daría a mí mismo, mira odio hacerlo, pero lo haré, me daría a mí mismo A+ ¿Es suficiente? ¿Puedo ir más alto que eso?", dijo.

En ese sentido, opinó que está haciendo "un gran trabajo": "Tenemos la mejor economía que nunca hayamos tenido", aseguró el mandatario.

Además, advirtió de que el país se hubiera embarcado en una guerra con Corea del Norte, "si, digamos, la Administración (de EU) hubiera seguido adelante".

Por otro lado, descartó una posible enmienda a la Constitución para permitir mandatos presidenciales de más de ocho años, en respuesta a una pregunta a ese respecto.

"Simplemente no ocurrirá, no, creo que un límite de ocho años es algo bueno, no algo malo", zanjó Trump, que se presentará a la reelección en las presidenciales de 2020.

La primera parte de la entrevista se transmitió hoy a las 14.00 hora local, mientras que la segunda parte de la conversación, que versará sobre cómo se hace la toma de decisiones en la Casa Blanca, se difundirá a las 19.00 hora local.

GC