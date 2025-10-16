Hay más de 20 mil bombas sin detonar en Gaza: Hamás

El grupo islamista palestino Hamás denunció este jueves que todavía permanecen alrededor de 20 mil artefactos sin detonar en Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales.

“Las estimaciones preliminares indican la presencia de alrededor de 20 mil municiones sin detonar, incluyendo bombas y misiles lanzados por el Ejército israelí, lo que representa una grave amenaza para la vida de civiles y trabajadores de campo”.

"Estos restos requieren ingeniería especializada y gestión de seguridad antes de que puedan comenzar las tareas de remoción o reconstrucción", señala Hamás. Además, en la nota, el Gobierno de Hamás estima que hay alrededor de 65 y 70 millones de toneladas de escombros en la Franja de Gaza, incluyendo miles de viviendas.

Estas condiciones, denuncia la organización islamista, convierten Gaza en "una zona ambiental y estructuralmente devastada" y obstaculizan "la entrega de ayuda humanitaria y las labores de socorro".

Hamás agregó estar desarrollando un plan integral para gestionar la crisis de escombros, que incluiría "la identificación de lugares de acumulación, la gestión de restos peligrosos y la formulación de una estrategia de reciclaje y almacenamiento temporal".

Las autoridades palestinas estiman que cerca de 9 mil 500 personas siguen desaparecidas entre los escombros causados por los constantes bombardeos contra el enclave desde que comenzó la abismal ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

