La tormenta tropical Humberto se desarrolló este miércoles en el océano Atlántico, mientras el huracán Gabrielle acelera su rumbo hacia el archipiélago portugués de las Azores, según informaron meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC, por sus siglas en inglés).

Actualmente, Gabrielle representa una amenaza significativa para la región, donde ya se ha emitido una alerta de huracán. Se prevé que el fenómeno impacte el jueves con condiciones climáticas peligrosas, incluyendo intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas destructivas. A pesar de que se espera que el sistema pierda fuerza, las autoridades advierten sobre posibles inundaciones costeras y precipitaciones que podrían alcanzar hasta 13 centímetros en las zonas central y occidental del archipiélago entre jueves y viernes.

Hasta la noche de este miércoles, Gabrielle se localizaba a aproximadamente 1,375 kilómetros al oeste de las Azores, con vientos sostenidos de hasta 140 km/h, avanzando en dirección este a una velocidad de 50 km/h. Además, las olas generadas por este ciclón ya afectan a las Bermudas, la costa este de Estados Unidos —desde Carolina del Norte hacia el norte— y zonas de la costa atlántica canadiense, con riesgo de fuertes oleajes y corrientes de resaca.

Por su parte, la recién formada tormenta tropical Humberto se situaba a unos 815 kilómetros al este-noreste de las islas del norte de Barlovento. Con vientos sostenidos de 75 km/h, se prevé que este sistema impacte la costa este de EU con ráfagas de hasta 63 km/h durante los próximos cinco días.

En el Pacífico, el huracán Narda continúa su desplazamiento mar adentro, alejándose de las costas mexicanas. Con vientos máximos de 150 km/h, Narda se encontraba la noche del miércoles a unos 935 kilómetros al sur-suroeste de la punta de la península de Baja California. Aunque no hay alertas costeras activas, las autoridades advierten que sus marejadas podrían provocar olas peligrosas y corrientes de resaca en algunas zonas del litoral mexicano. Se anticipa que Narda pierda intensidad durante las próximas horas, aunque podría fortalecerse nuevamente entre jueves y viernes.