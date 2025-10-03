Trump congela esta cantidad de recursos a Chicago tras el cierre de gobierno

La administración del presidente Donald Trump retendrá 2 mil 100 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Chicago, afirmó este viernes el director de presupuesto de la Casa Blanca, ampliando las disputas de financiamiento que han tenido como objetivo áreas demócratas durante el cierre del gobierno.

La administración pausará un plan para extender la línea roja del tren de la ciudad para "asegurar que los fondos no fluyan por contratos basados en raza", escribió el director de presupuesto, Russ Vought, en las redes sociales. La medida introduce incertidumbre inmediata en un proyecto que había prometido conectar algunos de los vecindarios más desfavorecidos y predominantemente negros de la región.

Vought hizo un anuncio similar a principios de esta semana en relación con Nueva York , donde dijo que se pausarían 18 mil millones para infraestructura, incluyendo financiamiento para un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson.

Perder el dinero sería un revés significativo para los planes de transporte de Chicago. La extensión de la línea roja iba a agregar cuatro paradas de tren en el lado sur de la ciudad, llevando el famoso tren elevado a algunos de los vecindarios más pobres y aislados del área metropolitana.

Rogers Jones, el director de un centro juvenil de prevención de violencia junto a la planeada estación Roseland de la línea roja, calificó la demora como un golpe severo para algunas de las áreas más desfavorecidas de la zona.

Los funcionarios han demolido casas, ensanchado calles, cortado césped y colocado señales en toda el área en preparación para la nueva estación, dijo.

"Si hablas con cualquier vecino hoy, quieren maldecir, porque han estado anticipando eso", dijo Jones. "Simplemente no entiendo a la administración Trump, causar daño de esa manera. Es devastador cuando la gente espera algo bueno que viene y no llega".

Antonio Thomas, residente de Roseland, ha estado ayudando a vecinos desempleados a capacitarse y certificarse para solicitar empleos de construcción para el proyecto.

"En nuestra comunidad, realmente no tenemos ese tipo de impulso laboral ni oportunidades", dijo Thomas. "Va a ser un gran golpe si no sigue adelante. La gente ya está económicamente estresada".

Además, un proyecto de modernización más amplio para las líneas roja y púrpura, que Vought dijo que también estaba siendo objetivo, tiene la intención de mejorar las estaciones y eliminar un cuello de botella donde se cruzan diferentes líneas.

El legislador de Illinois, Mike Quigley, un demócrata de Chicago, criticó el anuncio de la Casa Blanca, calificándolo como "un muy mal día para el transporte público en el país cuando se convierte en un arma".

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se comprometió a "usar todas las herramientas a nuestra disposición para restaurar este financiamiento".

