El expresidente Donald Trump subió hoy en solitario la escalinata de su avión privado, abordo del que regresará a Florida tras comparecer ante un juez de Nueva York que le ha leído los 34 cargos que le imputa la Fiscalía.

Trump, que llegó ayer a Nueva York, donde pasó la noche antes de dirigirse este medio día al tribunal de Manhattan, anunció que hoy ofrecería una rueda de prensa en Florida.

Vestido con traje azul y corbata roja, el empresario entró a la sala del juez Juan Manuel Merchan precedido de su equipo de abogados, donde permaneció casi una hora.

Sus abogados criticaron hoy los 34 delitos que le imputan, que han calificado de repetitivos, y volvieron a insistir en que el proceso contra el empresario es "totalmente político".

"No hay nada (en la acusación). No se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido (delito) contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar contra él, dijo su abogado Todd Blanche tras concluir la vista en la que Trump se declaró no culpable de todos los cargos".

Blanche insistió a los periodistas en las puertas del tribunal neoyorquino de Manhattan que no esperaba que algo así pudiera pasar en Estados Unidos.

"Nadie espera que esto le ocurra alguien que fue presidente de Estados Unidos", apuntó el abogado de Trump, que insistió en que no ha encontrado "ninguna sorpresa" en el pliego de las acusaciones.

