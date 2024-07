El intento de asesinato al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento de campaña en Butler, Pensilvania, ha sacudido y conmocionado a una nación que enfrenta problemáticas en relación con la regulación y venta de armas, combinado de una serie de discursos de odio y enfrentamientos entre demócratas y republicanos en la carrera por las elecciones del próximo 5 de noviembre.

Los titulares de distintos periódicos del mundo no hablan de otro tema. Precisamente, la revista "TIME", una de las más longevas de ese país, dedicó su portada a dicho acontecimiento de proporcional envergadura.

El shoot muestra a un Donald Trump en una postura digna de un mártir, que no ha pasado de largo para usuarios de redes sociales, quienes incluso lo han llegado a comparar con "La Libertad guiando al pueblo" del pintor francés exponente del romanticismo, Eugène Delacroix.

La fotografía que apareció en "TIME", además, estuvo acompañada de un artículo de Eric Cortellessa en donde este hace un recuento de los pormenores sobre lo ocurrido la tarde de ayer sábado.

"Trump estaba hablando en el mitin alrededor de las 6:15 pm cuando se escucharon una serie de fuertes estallidos. El expresidente se agarró la oreja derecha antes de tirarse al suelo. Los agentes se apresuraron a subir al escenario, cubriendo a Trump, antes de acompañarlo a un vehículo que lo esperaba", recuerda.

Asimismo, de acuerdo con un portavoz del Servicio Secreto, Cortellessa indicó que los disparos fueron realizados por un tirador apostado fuera del lugar donde se llevaba a cabo el evento.

"Un asistente murió y otros dos resultaron gravemente heridos, dijo [Anthony] Guglielmi en un comunicado. El presunto tirador fue 'neutralizado por un agente del Servicio Secreto y luego murió, dijo Guglielmi'", apuntó.

Sumado a ello, dio a conocer varios testimonios de personas que estuvieron en el lugar de los hechos: "James Sweetland, un médico de urgencias jubilado, dijo a "TIME" en el lugar que le practicó RCP a un hombre que había recibido un disparo en la cabeza y al que le salía sangre de la boca. 'No respiraba', dijo Sweetland, de 70 años, cuya camisa estaba manchada de sangre. 'Conseguí que otras personas me ayudaran a sentarlo en uno de los bancos y le hicimos RCP. No podía sentir el pulso'. No estaba claro si el hombre sobrevivió".

Otra declaración para la revista fue la de un hombre identificado como Scott Sosso, de 47 años, quien narró que en el momento en que se desató el tiroteo, él se encontraba en la zona de gradas junto a su hijo Luka, de 18. "'Se oye pop, pop, pop', dijo Sosso. 'Diez segundos después, se oye: '¡Alguien ha recibido un disparo!'. Lo siguiente que sabes es que todo el mundo se ha agachado en nuestra sección'".

También, Cortellessa recuperó las palabras del presidente Joe Biden, quien reveló a medios que "'no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia'. 'Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir al país. No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así. No podemos tolerar esto'", y agregó Biden que intentaba comunicarse con su rival en la contienda por las presidenciales.

La opinión pública tanto de Estados Unidos como del resto del mundo condenó el ataque. Fue el propio Donald Trump Jr. el que declaró a "TIME" en un mensaje de texto que "su padre estaba 'de muy buen ánimo. Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos, sin importar lo que la izquierda radical le arroje'", concluyó.

