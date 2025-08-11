Quiénes son la esposa e hijos de Miguel Uribe, fallecido precandidato presidencial en Colombia

Este lunes 11 de agosto se confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial de Colombia , luego de más de 2 meses en cuidados intensivos al ser víctima de un atentado del crimen organizado en Bogotá, el pasado 7 de junio.

El atentado se dio en un mitin político en el barrio de Modelia, donde un menor de edad le disparó al político en la pierna y la cabeza, dejándolo gravemente herido. A pesar de varias intervenciones médicas, su salud se deterioró hasta que sufrió una hemorragia cerebral que provocó su muerte.

Miguel Uribe perdió la vida a los 39 años, casi la misma edad que tenía su madre, Diana Turbay, cuando fue asesinada en 1991. Miguel tenía solo 5 años cuando perdió a su madre, quien era periodista y fue asesinada en una operación de rescate fallida , luego de ser secuestrada por el cartel de Medellín.

¿Quiénes son la esposa e hijos del político?

Miguel Uribe Turbay tenía un hijo de 4 años, el pequeño Alejandro, fruto de su matrimonio con María Claudia Tarazona , con quien se casó en 2016.

Además, su esposa tiene tres hijas de una relación pasada, que el senador consideraba como propias.

En sus propias palabras, Uribe siempre soñó con ser padre, y su compromiso político iba de la mano con el deseo de construir un país más seguro para sus hijos.

Viuda publica un conmovedor mensaje

Al confirmarse su fallecimiento, María Claudia, viuda del senador, conmovió con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro ”, escribió en Instagram. “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”.

Asimismo, recalca una promesa que hizo con sus hijos: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”.

“Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, finalizó.

