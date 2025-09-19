Tormenta tropical Gabrielle EN VIVO, sigue la trayectoria del potencial huracán

La tormenta tropical Gabrielle continúa ganando intensidad en el Atlántico y podría alcanzar la categoría de huracán el próximo domingo, de acuerdo con el reporte emitido este viernes por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Durante la madrugada, el sistema se localizaba aproximadamente a 1,520 kilómetros al sureste de Bermudas y a unos 960 kilómetros al este-noreste de las islas de Sotavento del Norte. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban los 85 kilómetros por hora, con ráfagas aún más fuertes.

Gabrielle avanza en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora, con la expectativa de que durante la noche comience a girar hacia el noroeste y, durante el fin de semana, adopte un movimiento hacia el norte, manteniéndose al este de Bermudas entre el domingo y el lunes.

Los vientos asociados al sistema se extienden hasta 240 kilómetros desde su centro, lo que confirma su amplio radio de influencia.

Aunque no hay avisos ni advertencias costeras vigentes, el NHC advirtió que el oleaje generado por Gabrielle llegará a Bermudas esta noche y se intensificará el fin de semana, provocando condiciones de resaca y corrientes marinas peligrosas.

Los meteorólogos del NHC avisaron la semana pasada que aún podría faltar el 60 % de la actividad ciclónica tras un comienzo "relativamente tranquilo" de la temporada del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre y el 10 de septiembre tuvo su "pico climatológico".

Hasta ahora suman siete ciclones este año en el Atlántico: el huracán Erin, y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.



La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

