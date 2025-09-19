El presidente Donald Trump afirmó este viernes que el ejército de Estados Unidos llevó a cabo un tercer ataque contra una embarcación supuestamente utilizada para el contrabando de drogas ilícitas.

En una publicación en redes sociales, Trump manifestó que el nuevo ataque del ejército estadounidense mató a tres personas, y que se llevó a cabo contra una embarcación "afiliada a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad" del comando sur de Estados Unidos. No proporcionó detalles precisos sobre la zona del ataque, y ni la Casa Blanca ni el Pentágono respondieron por el momento a solicitudes de comentarios.

"La inteligencia confirmó que la embarcación estaba traficando narcóticos ilícitos y transitaba por un pasaje conocido de narcotráfico en ruta para envenenar a estadounidenses", aseveró Trump en la publicación.

Derechos humanos cuestiona la legalidad de los ataques

Trump anunció el lunes que el ejército de Estados Unidos había llevado a cabo un ataque contra un bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela. Ese ataque también mató a tres personas a bordo.

El 2 de septiembre, el ejército de Estados Unidos atacó lo que el gobierno de Trump dijo que era una lancha rápida que transportaba drogas, y que mató a 11 personas que iban en ella. Trump afirmó que el bote era operado por la pandilla Tren de Aragua, que fue catalogada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera a principios de este año.

El gobierno de Trump alega que los ataques militares son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Pero varios senadores, tanto demócratas como republicanos, así como grupos de derechos humanos, han cuestionado la legalidad de tales ataques, y los ven como un posible exceso de autoridad ejecutiva, en parte porque se utilizó al ejército para propósitos de seguridad pública.

"Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. Inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses.

"El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque. ¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!!!", dice el mensaje íntegro de Donald Trump en Truth Social.

