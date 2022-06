Texas: "No acepten meterse a un tráiler, se van a morir", advierte camionero a migrantes

Tras la muerte de 53 migrantes transportados en un tráiler en Texas, un camionero inmigrante, Óscar Alvarado, contó que si en la calle hay una temperatura de 100 grados Fahrenheit (37 grados centígrados), dentro de una caja de tráiler alcanza hasta los 150 Fahrenheit (65 grados centígrados).

Entrar a la caja de un tráiler sin aire es la muerte

No obstante, el conductor dio por hecho que entrar a la caja de un tráiler sin aire es una muerte segura, esto se debe a las altas temperaturas que se llegan a tener dentro de ella, por lo que exhortó a la gente a no intentar hacerlo."Como tráilero que soy, he estado dentro de una traila para ver si hay liqueos, y veo lo desesperante que es estar cinco minutos dentro", contó el hombre de origen salvadoreño.

También resalto que una persona que se encuentre dentro, sin aire acondicionado, sin agua o sin entrada de aire, no aguanta más de 25 o 30 minutos.

"No acepten meterse a ningún camión. Se van a morir. Ningún cuerpo humano aguanta más de una hora", relató el inmigrante, experto en el manejo de camiones de 18 llantas.

Para Óscar cuesta mucho creer que un chofer profesional tenga el corazón de permitir que le metan o que él ingrese personas por más de media hora. "No existe un aire que pueda entrar en una traila de estas", insistió.

Añadió que como migrante le duele lo que ocurrió en San Antonio, donde 53 migrantes murieron asfixiados y deshidratados. Además, no concibió que un chofer haya permitido traer en la caja a los migrantes por más de dos horas, que es el tiempo que posiblemente condujo desde las fronteras de Laredo o Eagle Pass."Es un tiempo muy largo. No arriesguen sus vidas creyéndoles.

El sueño americano ya no existe", remató.

MV