Los temblores registrados la madrugada del pasado lunes 6 de febrero, en Turquía y Siria, han dejado más de 20 mil personas muertas de todas las edades, incluso aún quedan atrapadas varias de ellas bajo los escombros, entre ellos niñas y niños.

En las últimas horas, un joven se ha vuelto viral en las redes sociales luego de que grabara con su celular y mandara un mensaje de auxilio cuando estaba atrapado bajo los escombros. El clip fue publicado por Boran Kubat de 20 años en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores pudieron ver el video publicado por el joven, por lo que pudieron enterarse de que estaba vivo y rescatarlo junto con su madre, tío y abuela.

"Mi madre está bien. Estamos en el Distrito de Malatya Zaviye, en la calle Ege, frente al complejo Arslanlar, apartamento Efuz. Estábamos en el segundo piso. Mi tío no suena muy bien. Por favor quien lo vea, venga a ayudar", dijo el joven.

Joven cuenta cómo vivió el terremoto

Luego de ser rescatado por publicar un video en su cuenta de Instagram, el joven Boran dio una entrevista para el medio del gobierno turco Anadolus Agency, en la cual mencionó que volvió al departamento tras registrarse el primer sismo, esto sin imaginarse que iba a ocurrir uno más, cuando de repente sucedió.

Boran dijo que después del temblor abrió los ojos y su teléfono cayó a un lado suyo por lo que habló a sus amigos para poder ser rescatado.

"De repente me sacudió, en cuanto abrí los ojos, vi que mi madre había caído a mi lado. Se formó una zona negra y entonces mi teléfono cayó a lado de mi. Abracé mi teléfono y llamé a mis amigos inmediatamente", dijo.

Alrededor de seis horas atrapado

El joven de 20 años mencionó que duraron atrapados alrededor de casi seis horas y que el compartir su video funcionó para que sus amigos los rescataran.

“Pensé que si lo compartía en las redes sociales, si todos mis amigos lo veían, podrían venir todos. Y así sucedió. Me quedé en los restos durante 5 horas y media, 6 horas. Ya estábamos en contacto permanente por teléfono, pero la recepción telefónica era intermitente. Vino el alcalde de nuestra aldea. Mis amigos me ayudaron mucho. Me salvaron. Golpearon con un mazo. Dije ‘este es el punto’. Después de cuatro o cinco golpes, nos encontraron”.

Rescatistas siguen buscando a personas atrapadas bajo los escombros, hasta el momento más de ocho mil personas han podido ser rescatadas con vida de entre los restos de los miles de edificios, esto de acuerdo con el Gobierno de Turquía.

TAMBIÉN LEE: Autoridad Palestina envía 73 rescatistas a Turquía y Siria tras terremotos

MF