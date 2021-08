Temen por reactivación de “Permanecer en México”

El restablecimiento judicial en Estados Unidos del programa "Permanecer en México", que obliga a los solicitantes a tramitar su asilo desde territorio mexicano, preocupa a los migrantes varados en la frontera y a activistas, que temen una mayor saturación de albergues y servicios sociales.

El pasado martes, la Suprema Corte estadounidense, de mayoría conservadora, ordenó al presidente Joe Biden revivir el polémico Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés) -conocido como "Remain in Mexico" o "Permanecer en México"- que estableció su antecesor Donald Trump en enero de 2019.

Biden suspendió en su primer día en la Casa Blanca las inscripciones para ese programa, por el que Estados Unidos envió a más de 60 mil indocumentados que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces migratorios.

La decisión judicial -que debe aplicarse en tanto es apelada- ya comienza a generar un ambiente tenso en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, donde a diario siguen llegando personas que migran buscando una mejor vida.

Preocupación en albergues

José María García Lara, director de Juventud 2000, un albergue ubicado en la zona norte de Tijuana comentó este jueves que reactivar el programa MPP debe de analizarse tomando en consideración las dificultades para atender al migrante en México.

"En el caso de Tijuana, se va a agudizar más el hacinamiento. Porque ahora, si miras a los distintos albergues de la ciudad, están llenos prácticamente todos", dijo el activista, que advirtió que retomar este programa podría generar una mayor crisis migratoria.

Este miércoles, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que no acompañará a migrantes a Estados Unidos luego de que el Supremo de ese país avalara el restablecimiento de "Permanecer en México".

Hasta la fecha, habían cruzado a Estados Unidos 13 mil 256 personas adscritas al MPP, y según datos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), permanecían unos 2 mil migrantes en México esperando avanzar en su trámite.

Mientras que otras mil 500 personas se encontraban en otros países -la mayoría porque comenzaron la solicitud y regresaron a su tierra tras meses de espera- y sus casos estaban pendientes de análisis.

Además, Estados Unidos también aplica desde principios de la pandemia el llamado Título 42, que permite deportar de manera inmediata poniendo la emergencia sanitaria como justificación, y se ha aplicado en centenares de miles de casos.

"Imagínate la cantidad de deportaciones que estas incluso aumentaron", subrayó García Lara, que destacó que muchos de ellos son mexicanos.

La región vive una ola migratoria sin precedentes, y solo el pasado julio, Estados Unidos detuvo en su frontera sur a 212 mil 672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.

José María García, director del albergue Movimiento Juventud 2000. EFE/J. Terríquez

Temor migrante

Jason, un hondureño que hace más de tres meses intentó sin éxito cruzar ilegalmente a Estados Unidos, llegó al noroccidental estado de Baja California escapando de la delincuencia que le arrebató su negocio y la vida de su hermano, según explicó.

El hombre viene acompañado de su familia, entre ellos una niña a la que espera darle una mejor vida en Estados Unidos, porque afirma que vivir en territorio mexicano también le resulta peligroso.

"En San Luis Río Colorado (estado mexicano de Sonora) me echaron para atrás (desde Estados Unidos). De ahí volví a entrar por Algodones (Baja California) y me dieron otra vez para atrás. Y pues me vine a Tijuana para solicitar el asilo. Pero llevo tres meses que no he tenido respuesta de los abogados", dijo.

El hondureño expresó que por el momento "toca quedarse" en México porque en su país sabe que "lo espera la muerte", aunque destacó que Tijuana "también está peligroso".

"Toca esperar el tiempo que sea para poder entrar, esperaremos confiando en Dios", comentó Jason.

Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció "ayuda" a Washington en migración tras el fallo del Supremo que permitió la reactivación del MPP.

EFE

HERENCIA DE TRUMP

Política antiinmigrante

Impulsado por el expresidente republicano Donald Trump, el programa "Quédate en México" permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso a la frontera con México a la espera del resultado de sus trámites de ingreso.

En pocas palabras, esta política obliga a los migrantes a permanecer en México hasta la fecha de su audiencia en la corte de inmigración de Estados Unidos.

REITERA AMLO APOYO

México insiste en invertir en Centroamérica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este jueves su propuesta para que Estados Unidos invierta en Centroamérica como forma de detener la migración indocumentada, luego de que el país vecino reactivó una política que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México el resultado de sus trámites.

"No se puede resolver un problema social sólo con medidas coercitivas, se tiene que atender la causa, se está buscando convencer al gobierno de Estados Unidos para que se invierta en el desarrollo en Centroamérica", señaló López Obrador.

El mandatario también reiteró su propuesta para que Estados Unidos y Canadá otorguen visas temporales de trabajo a migrantes para cubrir sus necesidades de "fuerza de trabajo", las cuales con el tiempo puedan convertirse en papales de residencia.

Esa estrategia, añadió, permitiría el crecimiento productivo de América del Norte y con ello se dejaría de rechazar "a diestra y siniestra" a inmigrantes indocumentados.

El gobierno de México había expresado el miércoles que en apego a su política exterior "no se posiciona" con respecto al fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos. Agregó que una decisión judicial de ese tipo "no lo obliga" y que su política migratoria "se diseña y ejecuta de manera soberana".

Sobre la política migratoria de México, López Obrador dijo que su gobierno procura "ayudar manteniendo a migrantes en albergues" cuando ingresan por el sureste.

"Hemos tomado la decisión de cuidar a los migrantes en el sureste para que no haya violación de sus derechos humanos, porque es muy riesgoso para que atraviesen nuestro país", debido a las acciones del crimen organizado, apuntó.

Las detenciones de indocumentados, incluidos menores no acompañados, batió un récord de 15 años en abril pasado en la frontera entre EU y México. De las más de 178 mil 600 personas interceptadas, el 82% provenía de México y Centroamérica.

Para contener la migración ilegal, México tiene desplegados 27 mil 562 efectivos armados en sus fronteras sur y norte.

AFP

El programa que obliga a los solicitantes, incluidos menores, a tramitar su asilo desde territorio mexicano. EFE/J. Terríquez

REUNIÓN ENTRE CANCILLERES DE MÉXICO Y GUATEMALA

Preocupan deportaciones

El canciller guatemalteco, Pedro Brolo Vila, se reunió en México con su homólogo, Marcelo Ebrard, a quien expresó la "profunda preocupación" de su país ante el retorno de migrantes a suelo guatemalteco.

Estados Unidos reconoció hace unos días que, para evitar que los migrantes que intentan llegar a ese país vía México lo reintenten tras ser deportados, ahora los está enviando al sur mexicano.

Las autoridades mexicanas, a su vez, están enviando a los migrantes a Guatemala. El gobierno de este país pidió a ambas naciones una explicación, señalando que se enteró del caso a través de la prensa.

Ambos cancilleres reconocieron, de acuerdo con el comunicado guatemalteco, “que la relación bilateral, como países vecinos, presenta importantes retos, pero al mismo tiempo oportunidades que permitirán potencializar el desarrollo, particularmente en la región fronteriza a través de la construcción de Muros de Prosperidad”.

Los funcionarios “se congratularon por las acciones desarrolladas en el marco del Plan de Desarrollo Integral, en especial por la firma de la Carta de Intención en materia de cooperación bilateral que permitirá implementar en Guatemala el programa 'Jóvenes Construyendo el Futuro' y posteriormente, otros proyectos como 'Sembrando Vidas'”.

SUN

