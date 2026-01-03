Supremo designa a Delcy Rodríguez presidenta interina tras detención de Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma la presidencia encargada del país, luego de que el mandatario Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas de Estados Unidos durante una operación militar que incluyó ataques en Caracas y otras regiones del territorio venezolano durante la madrugada, hora local.

De acuerdo con un comunicado leído por la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, y transmitido de manera obligatoria por radio y televisión, la medida busca garantizar la continuidad institucional del Estado y la estabilidad administrativa de la nación sudamericana.

“El Tribunal ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en su carácter de vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza de forma encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela”, señaló la magistrada durante el mensaje oficial.

El máximo tribunal subrayó que la decisión tiene como objetivo preservar el funcionamiento de las instituciones públicas y la defensa integral del país, en un contexto marcado por la crisis política y de seguridad derivada de los acontecimientos registrados en las últimas horas.

