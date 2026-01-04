La operación estadounidense contra Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, sumió al Gobierno cubano en una total incertidumbre política, económica e incluso militar.

Caracas era hasta ahora el principal aliado político de La Habana, así como su principal bastión económico, por los vitales envíos de crudo venezolano que llegaban de forma regular a la isla para alimentar su producción energética, resaltan expertos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el Gobierno cubano tenía motivos para estar “preocupado” tras la operación militar contra Maduro.

“La situación en Venezuela ahora mismo es de incertidumbre y esa realidad se materializa también sobre Cuba”, asegura el profesor de Historia de la Universidad de La Habana Fabio Fernández.

Señala que “el colapso del chavismo privaría a la isla de su más importante aliado regional y de uno de sus principales apoyos económicos” y advierte que “una Cuba sin el petróleo venezolano solo permite imaginar la profundización de la crisis actual”.

En esta misma línea habla Michael Bustamante, profesor asociado de Historia de la Universidad de Miami. “En términos económicos las implicaciones a corto plazo para Cuba son muy malas, aún en caso de que no se produzca un cambio de régimen total en Venezuela”, afirma Bustamante, quien vaticina “efectos muy claros”, sobre todo en el ámbito energético.

A la grave crisis económica en que se encuentra sumida la isla desde hace más de cinco años hay que añadir la energética, que está dejando apagones de 20 o más horas al día a diario en amplias regiones del país y no tiene visos de amainar.

