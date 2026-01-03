El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este sábado a la ciudad de Nueva York bajo custodia de autoridades estadounidenses, luego de ser trasladado desde el norte del estado en un helicóptero que aterrizó en un helipuerto ubicado a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan.

Previamente, el mandatario venezolano había sido transportado en un avión militar Boeing 757, que aterrizó por la tarde en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado al norte del estado de Nueva York.

En el lugar lo esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), en medio de temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero. Maduro descendió del avión esposado y fue trasladado de inmediato en helicóptero hacia Manhattan.

De acuerdo con medios locales, Maduro será llevado primero a una instalación federal vinculada a la DEA y posteriormente al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en el distrito de Brooklyn, donde permanecerá bajo custodia.

El presidente venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusó formalmente en 2020 y este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en el mismo tribunal. Se prevé que en los próximos días comparezca ante un juez federal en Manhattan.

Según la acusación original, derivada de una investigación de la DEA, Maduro es señalado como presunto líder del llamado Cartel de los Soles, una organización supuestamente integrada por altos mandos militares venezolanos que habría buscado enriquecerse mediante el tráfico de drogas y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala” en territorio venezolano, durante el cual Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del país. Posteriormente, Trump detalló que ambos permanecieron detenidos en un buque militar antes de ser trasladados a Nueva York para enfrentar procesos judiciales por narcotráfico, y ofreció más detalles sobre la operación ejecutada por fuerzas especiales.

La situación ha generado preocupación a nivel internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó estar profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, advirtiendo que podría tener implicaciones preocupantes para la región.

Asimismo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de urgencia el próximo lunes para analizar la situación, luego de los ataques que afectaron infraestructuras civiles y militares y que, según el diario The New York Times, dejaron al menos 40 personas fallecidas en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua.

MF