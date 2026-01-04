El ataque aéreo lanzado por Estados Unidos contra objetivos en Venezuela marca la sexta intervención militar directa de Washington en América Latina en los últimos 75 años. Y la primera de este tipo en el siglo XXI.

Destaca Bahía de Cochinos, Cuba (1961). Entre el 15 y el 17 de abril, fuerzas de exiliados cubanos entrenadas por la CIA intentaron derrocar a Fidel Castro. La invasión fracasó y consolidó el régimen revolucionario, además de tensar la relación con la Unión Soviética.

Luego fue República Dominicana (1965). El 28 de abril, el presidente Lyndon B. Johnson ordenó el envío de más de 20 mil marines para frenar una guerra civil y evitar, según Washington, “otra Cuba” en el Caribe.

Siguió Granada (1983). El 25 de octubre, bajo el mandato de Ronald Reagan, tropas estadounidenses invadieron la isla tras un golpe interno que culminó con la ejecución del primer ministro Maurice Bishop.

Se suma Panamá (1989). El 20 de diciembre, Estados Unidos desplegó 26 mil soldados en la operación “Causa Justa” para capturar al general Manuel Noriega, acusado de narcotráfico.

También está Haití (1994). El 19 de septiembre, más de 23 mil militares estadounidenses ingresaron al país para facilitar el regreso del presidente electo Jean-Bertrand Aristide, derrocado en 1991.

Y Venezuela (2026). El operativo del sábado derivó en la captura de Maduro y abre un nuevo episodio de intervención directa, con implicaciones regionales, legales y geopolíticas aún en desarrollo.

A estas acciones se suman intervenciones indirectas durante la Guerra Fría -como en Guatemala (1954), Chile (1973) y Nicaragua en los años ochenta- que, aunque sin invasión abierta, marcaron profundamente la historia política de América Latina.

CT