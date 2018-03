Suben a siete los muertos por tormenta invernal en EU

El fuerte temporal que desde el viernes sacude la costa Este de Estados Unidos (EU) se ha cobrado la vida de al menos siete personas que fallecieron por la caída de árboles que cedieron a la fuerza del viento, según informaron ayer medios locales.

El mal tiempo, que ayer seguía azotando numerosas regiones del país, ha afectado a más de una decena de estados, desde Maine hasta Carolina del Norte, y a varias grandes ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia o Washington.

El viento, que ha llegado a alcanzar una fuerza de 145 kilómetros por hora, provocó la caída de numerosos árboles y de mobiliario urbano a lo largo de toda esta parte en el país, así como numerosos cortes de energía que llegaron a dejar sin luz a cerca de dos millones de personas.

Entre las víctimas por incidentes relacionados con árboles caídos, hay un niño de seis años en Virginia y otro de 11 en Nueva York que se encontraban en sus viviendas cuando fueron impactadas por los objetos, de acuerdo con The New York Times y The Washington Post.

En cuanto a los adultos, fallecieron al caerles árboles o ramas un hombre de 72 años en Newport (Rhode Island) y una mujer de 77 en Baltimore County (Maryland), además de tres hombres en Virginia, Connecticut y Pensilvania que se encontraban sus vehículos en el desafortunado momento de las caídas.

En Nueva York, las lluvias dieron paso a la nieve, lo que obligó a las autoridades estatales a activar su centro de operaciones de emergencias para responder a los posibles problemas.

Mientras que la costa Noreste del país, se preparaba ayer para más inundaciones debido a mareas altas, incluso después de que la fuerte tormenta que dejó carreteras inundadas, desarraigó árboles y dejó sin electricidad a más de dos millones de hogares y negocios se alejó cientos de kilómetros mar adentro.

Las advertencias de inundación iban a expirar ayer por la tarde en las zonas sureñas del Noreste, y hoy por la mañana en Nueva Inglaterra.

Más de dos millones de casas y negocios seguían sin electricidad ayer por la mañana, incluyendo casi 490 mil en Pensilvania y 385 mil en Massachusetts.

LA CIFRA

2 millones de hogares se quedaron sin electricidad debido al temporal.