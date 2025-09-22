Sismo sacude a la Bahía de San Francisco; esta fue su magnitud

Durante la madrugada de este lunes, un sismo despertó a varias personas tras una fuerte sacudida en el área de la Bahía de San Francisco; más de 22 mil personas aseguraron haberlo sentido, según refirió el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Algunas personas publicaron en línea que habían sentido cómo sus casas se sacudían. Bay Area Rapid Transit (BART), el sistema de transporte metropolitano de la región, publicó en X que sus trenes estaban funcionando a velocidades reducidas al tiempo que completaban inspecciones de seguridad en las vías. Indicó a los pasajeros que esperaran retrasos de hasta 20 minutos en todo el sistema.

¿Qué magnitud tuvo este temblor en Bahía de San Francisco?

El temblor de magnitud 4.3 ocurrió poco antes de las 03:00 de la mañana, al este-sureste de Berkeley, según informó el servicio geológico.

"Si bien el 911 registró un aumento de llamadas de personas que sintieron el sismo, no ha habido informes de heridos en San Francisco en este momento", publicó el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad en X. Asimismo, este agregó que no ha recibido reportes de daños.

El alcalde de San Francisco, Dan Lurie, publicó en línea sobre el terremoto, diciendo que "las cuadrillas de emergencia están evaluando cualquier impacto en nuestra ciudad, y daremos una actualización más tarde hoy".

Por su parte, el presentador de KTVU-TV, Dave Clark, publicó que:

"Las cosas se estaban sacudiendo en nuestra sala de redacción. […] Sorprendió a todos".

Las estaciones de noticias reportaron que personas tan al sur como Salinas —a unos 161 kilómetros de Berkeley— lo sintieron.

AO