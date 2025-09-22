El presidente Donald Trump anunció que el fallecido activista conservador Charlie Kirk recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad, la condecoración civil más importante en Estados Unidos.

El anuncio se realizó durante el homenaje a Kirk en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde el mandatario lo calificó como un referente para su movimiento político. Kirk murió tras recibir un disparo en un evento universitario.

“Hoy queda claro cuánto amaba este país a Charlie Kirk”, expresó Trump, acompañado de figuras cercanas al movimiento “Make America Great Again” (MAGA). El presidente recordó conversaciones recientes con el activista y aseguró que una de sus últimas peticiones fue que “salvara Chicago”, en alusión a los operativos de seguridad impulsados por su administración en varias ciudades.

Con su estilo característico, Trump elogió el espíritu de Kirk, aunque matizó: “Charlie no odiaba a sus adversarios, quería lo mejor para ellos. Yo no pienso igual; yo sí detesto a mis oponentes y no deseo lo mejor para ellos. Lo siento”.

El vicepresidente JD Vance también rindió tributo al activista, a quien definió como “héroe nacional” y “mártir de la fe cristiana”. “Por Charlie recordaremos que es preferible mantenerse en pie defendiendo a Estados Unidos y la verdad, antes que morir de rodillas”, señaló.

Durante la ceremonia, los oradores resaltaron la fe de Kirk y su convicción de que los jóvenes conservadores deben casarse, formar familias y transmitir valores para fortalecer el movimiento. Además, insistieron en que la mejor manera de honrar su legado será intensificar la agenda conservadora en la política estadounidense.

La velada concluyó con un minuto de silencio y una oración colectiva, mientras los presentes levantaban banderas estadounidenses y coreaban el nombre del activista, reafirmando que su recuerdo se mantendrá vivo como símbolo de la resistencia cultural y política que inspira a millones en el país.

Agencias

Trump y Elon Musk se saludan en el funeral

El presidente Donald Trump, y el empresario Elon Musk se reencontraron públicamente en el funeral de Charlie Kirk, a casi tres meses después de su confrontación pública.

Durante la transmisión del evento, las cámaras captaron el momento en que el dueño de Tesla y el mandatario dejaron a un lado sus diferencias para conversar y posteriormente estrecharse la mano.

CT