La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que mantiene comunicación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para coordinar estrategias frente al posible incremento de aranceles anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Tuvimos una conversación el día del anuncio de los aranceles. Él me comentó que presentaría un plan y me preguntó sobre nuestra postura. Le dije que aún no teníamos una definición sobre imponer aranceles, pero que emitiríamos un comunicado importante. Acordamos mantenernos en comunicación”, explicó Sheinbaum.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria también recordó que el gobierno de EE.UU. mantiene desplegados a 2,500 elementos del Ejército en la frontera con México desde el inicio del nuevo mandato de Trump.

"Ellos tienen desplegados 2 mil 500, recuerden que lo informó desde el primer día que tomó posesión, y repito, a nosotros nos ayuda, sí, a evitar el tráfico de drogas, pero también a la seguridad en la frontera" , comentó.

Finalmente, insistió en que dentro de la negociación no se contempló la intervención militar de Estados Unidos en México, como lo planteó hace unos días el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos:



1.México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas…— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 3, 2025

"Como lo dije ayer, la soberanía no es negociable, hay irreductible siempre en una negociación, y uno de los irreductibles es la dignidad del pueblo, la dignidad de la patria y la soberanía, en ese marco se llega a acuerdos", dijo.

