Senador de EU promueve un golpe de Estado en Venezuela

En el país de la democracia, un senador republicano promueve un golpe de Estado en Venezuela.

El senador Marco Rubio, uno de los congresistas más influyentes de Estados Unidos, afirmó que el mundo apoyaría un golpe de los militares venezolanos contra el presidente Nicolás Maduro.

"El régimen de Maduro es un Gobierno ilegítimo que ha traído sufrimiento y miseria al pueblo de Venezuela".

“El mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si decidieran proteger a su pueblo y restaurar la democracia sacando al dictador (del poder)”, escribió el legislador de origen cubano en su cuenta de la red social Twitter.

El que fuera precandidato republicano a la Casa Blanca, y uno de los políticos latinos más conocidos y mediáticos, sostuvo su polémico mensaje con diversas citas del libertador venezolano Simón Bolívar.

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder”, y “Siempre es noble conspirar contra la tiranía”.

Maduro es ilegítimo, mientras permanezca en poder no hay esperanza para una transición ordenada hacia el orden democrático en #Venezuela — Marco Rubio (@marcorubio) 10 de febrero de 2018

Rubio, considerado uno de los artífices del endurecimiento de la política estadounidense hacia el Gobierno de Maduro, con sanciones a más de 50 individuos y al sistema financiero en un año, expresó su preocupación por la situación que atraviesa la nación petrolera.

El Gobierno de Donald Trump, matizó la declaraciones de Rubio al insistir en que lo que quiere ver es una “transición pacífica” en Venezuela.

“Lo que queremos en Venezuela es una transición pacífica”, manifestó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri.

“El mejor camino para solucionar las múltiples crisis en Venezuela es que el pueblo venezolano sea capaz de ejercer sus derechos democráticos”, añadió Palmieri, quien aseguró no obstante no haber leído los tuits de senador.

En tanto, la presidenta de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó el llamado que hizo el senador estadounidense Marco Rubio a los militares para rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro, lo que calificó como un “ataque” a la Fuerza Armada, que emitió la semana pasada una declaración en la que reiteró su lealtad al presidente Nicolás Maduro.

Venezolanos desafían controles en Colombia

Unos buscan comida y medicamentos forzados por la escasez. Otros no piensan volver. Miles de venezolanos pasan la frontera hacia Colombia desafiando los nuevos controles migratorios impuestos por el Gobierno de Juan Manuel Santos.

"Los soldados comen de basureros y sus familias pasan hambre mientras Nicolás Maduro y sus amigos viven como reyes y bloquean la ayuda humanitaria".

“Es un éxodo (...) Hay que cruzar a Colombia a buscar medicinas y alimentos. Es obligatorio”, dijo Alí Prieto, entre la multitud que esperaba atravesar el puente internacional Simón Bolívar, vía de alto intercambio migratorio que enlaza a las poblaciones de San Antonio (Venezuela) y Cúcuta (Colombia).

Desde el viernes se registran en este punto largas filas, envueltas por momentos en el caos debido a nuevos obstáculos legales.

Según el alcalde de Cúcuta, César Rojas, unos 25 mil venezolanos pasaron hacia territorio colombiano. El Gobierno colombiano suspendió la semana pasada la emisión de las Tarjetas de Movilidad Fronteriza (TMF), que facilitaban el tránsito de venezolanos en la zona limítrofe. Seguirán vigentes, sin embargo, las expedidas hasta el momento, y quienes no las tengan deben presentar pasaporte.

La medida ha sido acompañada por más restricciones a lo largo de los 300 metros de trayecto en el puente internacional. Se hacía en pocos minutos, pero ahora cubrirlo puede llevar más de una hora.

Tras la gira de Tillerson

Los comentarios de Marco Rubio ocurren tres días después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, terminara una gira latinoamericana centrada en buscar una solución regional a la crisis de Venezuela, que podría incluir sanciones petroleras.

Antes de emprender la gira, Tillerson había esbozado ya la idea de que el ejército venezolano podría derrocar al presidente.

"Mientras permanezca en el poder no hay esperanza para un retorno a la democracia".

“En la historia de Venezuela y otros países sudamericanos, ocurre a menudo que los militares son el agente de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo”, dijo Tillerson en Texas. “Si este será el caso o no, no lo sé”.

Rubio se reunió el miércoles con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien ha sido un fiero crítico del gobierno de Maduro, para discutir la crisis en Venezuela.

Los comentarios fueron “condenados categóricamente” por el Gobierno venezolano.

Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, fue proclamado candidato presidencial del chavismo pese a la criticada gestión de su gobierno. La oposición, de su lado, aún no decide si irá a primarias o elegirá a un candidato de consenso.