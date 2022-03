Ha pasado más de una semana desde que inició la invasión Rusia al territorio de Ucrania. Hasta el momento, el conflicto ha causado más de un millón de personas desplazadas y aunque continúan las pláticas entre las delegaciones de ambos países, la tensión continúa creciendo.

Este jueves, Serguéi Narishkin, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) denunció que Ucrania estaba trabajando en el armado de una bomba atómica.

"Ucrania conservó (de la URSS) el potencial técnico para crear armas nucleares y tiene más capacidades para ello que los países de Irán o Corea del Norte", agregó que "según datos de inteligencia del SVR, Ucrania trabajaba en esa dirección".

Según el mandatario ruso Estados Unidos habría estado enterado de esto:

"No solo no se oponían a estos planes, sino que estaban listos para darle un espaldarazo a los ucranianos, con la esperanza de que los misiles ucranianos con ojivas nucleares apuntarían no a Occidente, sino al este".

Narishkin acusó a Estados Unidos de querer imponer un nuevo "telón de acero" e intentar "destruir nuestro Estado" con los bloqueos que le han impuesto:

"Como ni Estados Unidos ni sus aliados tienen ni la posibilidad ni el coraje de intentar hacerlo abiertamente y en un enfrentamiento honesto político-militar, intentan imponer vilmente un bloqueo económico, informativo y humanitario".

Agregó que todos los que dicen que esta es una nueva "Guerra Fría" se equivocan pues el conflicto está "bastante caliente".

OA