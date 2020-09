Revelan que Trump pagó solamente 750 dólares en impuestos

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, no pagó impuestos federales en 10 de los últimos 15 años, según un reporte publicado por el diario The New York Times.

Trump, quien no ha hecho públicas sus declaraciones de impuestos, pagó 750 dólares de gravámenes al Gobierno federal en 2016, el año en que fue elegido, y otros 750 dólares de nuevo en su primer año en el cargo.

La divulgación, que según el diario estadounidense proviene de datos de registros federales que abarcan un periodo de dos décadas, se da en un momento crucial, ya que el primer debate presidencial está programado para mañana, y el próximo 3 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales de EU.

Además, el mandatario supuestamente tampoco ha pagado ningún tipo de impuesto por ingresos en 10 de los últimos 15 años, debido a que informó al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés), que había perdido “mucho del dinero que había ganado”.

El presidente también tiene pendiente, desde hace una década, una batalla con el IRS, que ha cuestionado la legitimidad de un reembolso de 72.9 millones de dólares que Trump reclamó a esa institución después de haber declarado “enormes pérdidas”.

Un fallo adverso en ese litigio podría costarle más de 100 millones de dólares, según The New York Times.

En respuesta a las averiguaciones, uno de los abogados de la Organización Trump, Alan Garten, dijo que "la mayoría, si no todos, los hechos parecen ser inexactos".

Los demócratas en el Congreso han intentado obligar al mandatario a hacer públicos sus impuestos, pero no han tenido éxito.

JL