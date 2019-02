Rescate de rata gorda en Alemania se vuelve viral

El rescate de una rata atorada en una alcantarilla en Alemania se volvió viral luego de que se compartieron imágenes y un video del operativo, que ya acumula más de un millón 300 mil reproducciones.

Integrantes de Berufstierrettung Rhein Neckar, un organismo de rescate de animales sin fines de lucro, acudieron a auxiliar al animal el animal el domingo pasado en la población de Bensheim, reportó Deutsche Welle.

Tras un intento fallido de liberar a la rata, pidieron el apoyo de bomberos de Auerbach, que laboran como voluntarios.

Así, un equipo de unos ocho rescatistas logró levantar la alcantarilla y empujar al roedor, que salió sin heridas.

El departamento de bomberos informó que el operativo se llevó unos 25 minutos y luego la rata fue liberada en la naturaleza.

Críticas en redes

Después de que Berufstierrettung Rhein Neckar compartió imágenes del rescate, usuarios de redes sociales felicitaron a los voluntarios, pero otros criticaron el uso de recursos para salvar a un animal considerado una peste, y un esfuerzo contrario a las iniciativas para exterminar los roedores.

Andreas Steinbach, un vocero de la organización, dijo a The Washington Post que no distinguen entre animales: "No matamos animales, los rescatamos".

