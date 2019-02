Reportan nuevas denuncias por acoso contra ex presidente Óscar Arias

Dos nuevas acusaciones sobre acoso sexual contra el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, trascendieron este miércoles en la prensa local, a un día que se conoció el primer caso ante los tribunales de justicia.

Se trata de otras dos periodistas, la costarricense Nono Antillón y la británica Emma Daly, quienes de acuerdo con el diario local La Nación revelaron lo que vivieron hace unos 35 años al lado de Arias, Premio Nobel de la Paz.

Antillón denunció a Arias por "toquetearla" cuando colaboró con él hace 35 años, como su asesora de prensa, y afirmó: "no denuncié porque jamás en aquella época hubiera podido hacerme escuchar y la verdad es que ahora me parece que yo me debía esto". "Si me llaman a declarar, ni lo pienso", dijo.

Agregó que sufrió hostigamiento de parte de Arias, cuando él era candidato presidencial para las elecciones de 1986.

En tanto Daly, quien ahora es directora de comunicaciones de Human Rights Watch, señaló a su vez que está dispuesta a colaborar sobre lo que pasó con Arias en 1990, cuando realizó una visita al ex mandatario en Managua. La británica vivió en este país en ese entonces y laboraba para el diario en inglés The Tico Times.

Ambos casos salieron a la luz pública a un día que la activista antibélica costarricense Alexandra Arce von Herold denunció al ex presidente en los tribunales locales por acoso sexual en 2014, cuando colaboró con Arias.

La activista presentó el lunes la denuncia por violación en la Fiscalía de Género, pese a que los hechos ocurrieron en 2014, al argumentar que ahora existe un contexto internacional de apoyo, y precisó que no tiene interés en presentar ningún reclamo de compensación económica.

Arias, de 78 años de edad y quien fue presidente de Costa Rica durante dos periodos (1986-1990 y 2006-2010), rechazó en un comunicado las acusaciones de la activista el martes.

A través de su abogado, Rodolfo Brenes, el ex mandatario negó haber actuado "irrespetando la voluntad de ninguna mujer" y que no hará más referencia al caso debido a que está bajo investigación de la Justicia.

OF