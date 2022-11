En el Mundial de Qatar 2022 los mexicanos han robado la atención desde el inicio debido a que han sobresalido en los eventos deportivos. No obstante, en esta ocasión un grupo de aficionados mexicanos vivió un hecho lamentable, pues sufrió un accidente vial dejando varios lesionados.

En redes sociales se dio a conocer el hecho en un video, donde se observa que un vehículo circula en el desierto de Qatar y después termina volcado cuesta abajo. Durante las vueltas que dio el automóvil uno de los pasajeros sale proyectado por una de las ventanillas.

El video fue grabado por otros automovilistas que transitaban detrás de ellos.

“Se salió uno. ¡No, no, no! ¡Oh my God!”, dijo un hombre que hizo la grabación.

Al parecer, son los mismos hombres que hicieron el video quienes se acercan a auxiliarlos.

Sin información oficial

Según uno de los testigos, los mexicanos tuvieron que ser trasladados a un hospital, pero ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni la embajada han brindado información acerca de este suceso.

“Unos mexicanos accidentados. Gracias a Dios no les pasó nada, aunque si fueron al hospital”, se lee en el video.