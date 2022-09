Las cadenas europeas NRK, SVT y DR elaboraron la investigación en 69 de los hoteles avalados por la FIFA, fingieron ser una pareja homosexual que acababa de contraer matrimonio y exponían que deseaban pasar una luna de miel en Qatar durante las fechas del mundial.

Los periodistas se pusieron en contacto con los hoteles tanto por correo electrónico como por teléfono, exponían que deseaban pasar una luna de miel en Qatar, pero que también habían escuchado que podía haber conflictos con ser gay y visitar el país, donde la homosexualidad es considerada como un delito y se puede castigar con 7 años de prisión.

Tres hoteles les dijeron que no había manera de hacer una reservación: Magnum Hotel & Suites Westbay, Wyndham Grand Regency y The Torch Doha, este último apeló a las políticas de la empresa y dos de ellos aseguran que sus reglas podrían cambiar en el Mundial.

20 hoteles aceptarían la solicitud, siempre y cuando no demostraran abiertamente su homosexualidad: "Si te maquillas y vistes gay, va en contra de la política del país y del gobierno".

Otra recomendación fue no demostrar "comportamientos sexuales", ni besar en público, lo cual de por sí ya está prohibido en el país incluso para personas heterosexuales.

33 de los hoteles no presentaron objeciones para llevar a cabo la supuesta luna de miel y 13 de los hoteles no respondieron o están operando como hoteles de cuarentena por covid, razón por la que no ofrecen alojamiento abierto.

Con estos resultados, los medios se acercaron a la FIFA cuestionando sobre el alojamiento en hoteles recomendados por la organización del Mundial pues este tipo de restricciones van en contra de los estatutos de no discriminación de la organización,a lo que el comité encargado del próximo Mundial respondió:

"Los más de 100 hoteles de Qatar que albergarán a aficionados al fútbol, jugadores, funcionarios y demás interesados estarán obligados a cumplir con el protocolo. Como resultado, estos hoteles son monitoreados y evaluados de manera continua".

Además, aseguraron que implementarán todas las medidas necesarias para los seguidores LGBT pero de igual manera piden desde Qatar a las personas que respeten su cultura y sus costumbres, pues no sólo podrían ser mal vistos, sino que también podrían incurrir en delitos.

A 70 días para el inicio del Mundial, el organismo continuamente asegura que Qatar 2022 será una fiesta multicultural en la que caben todas las personas sin importar sus gustos, preferencias o género.



MA