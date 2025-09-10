Polonia derriba drones rusos que violaron su espacio aéreo durante bombardeo a Ucrania

El ejército polaco informó el miércoles temprano que había derribado drones que violaron su espacio aéreo mientras Rusia lanzaba una ola de ataques aéreos sobre Ucrania.

El primer ministro Donald Tusk escribió en X que había recibido un informe del Comando Operativo del Ejército sobre "la neutralización de drones que ingresaron a nuestro espacio aéreo y podrían constituir una amenaza".

Dijo que informó al secretario general de la OTAN sobre las acciones emprendidas por la parte polaca.

Las fuerzas armadas de Polonia mantuvieron un estado de alerta elevado durante la noche del martes y la madrugada del miércoles debido a lo que describieron como "nuevos ataques aéreos masivos contra objetivos ubicados en Ucrania".

El aeropuerto Chopin de Varsovia advirtió a los pasajeros en su sitio web que las operaciones de vuelo estaban suspendidas debido al cierre del espacio aéreo sobre parte del país, pero que el aeropuerto permanecía abierto.

Polonia se ha quejado en otras ocasiones de que objetos rusos ingresaron a su espacio aéreo durante ataques a Ucrania.

En agosto, el ministro polaco de Defensa dijo que un objeto volador que se estrelló y explotó en un campo de maíz en el este de Polonia fue identificado como un dron ruso, y lo calificó como una provocación por parte de Rusia. En marzo, Polonia envió aviones de combate después de que un misil ruso pasara brevemente por el espacio aéreo polaco en su camino hacia un objetivo en el oeste de Ucrania, y en 2022, un misil que probablemente fue disparado por Ucrania para interceptar un ataque ruso, aterrizó en Polonia, matando a dos personas.

Está previsto que entre el viernes y el 16 de septiembre se produzcan en Bielorrusia maniobras militares conjuntas de tropas rusas y bielorrusas.

Tropas de ambos países simularán repeler un ataque, incluidos ataques aéreos y sabotajes, según reportes oficiales de los ejercicios, denominados "Zapad 2025" u "Oeste 2025".

El objetivo es mostrar los estrechos vínculos entre Moscú y Minsk, así como el poderío militar ruso, en medio de su guerra de 3 años y medio en la vecina Ucrania.

Las maniobras han generado preocupaciones en Kiev y sus aliados occidentales de Letonia, Lituania y Polonia, que limitan con Bielorrusia. Cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, envió tropas a Ucrania el 24 de febrero de 2022, muchos de ellos cruzaron desde Bielorrusia.