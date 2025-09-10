Drones y la fragilidad del Derecho Internacional

Este fin de semana fuimos testigos de un ataque masivo de drones de Rusia a Ucrania, el cual ha sido catalogado como el mayor ataque aéreo desde que inició la guerra, el resultado final incluyó ciudadanos muertos, entre ellos un menor de edad, y el ataque de algunas instalaciones gubernamentales en la capital ucraniana.

En la época actual, el uso de la tecnología como los drones ha hecho que la dinámica de los conflictos armados cambie en contravención a las normas del Derecho Internacional Humanitario, el cual obliga a distinguir entre objetivos militares y civiles, así como a evitar daños desproporcionados.

Ante estas circunstancias, la comunidad internacional no puede observar en silencio, debe manifestarse y realizar acciones concretas, no basta con condenar enérgicamente los ataques, sino que se debe sancionar a Rusia, porque de lo contrario, además de volverse cómplice del conflicto armado, estaría también contraviniendo el Derecho Internacional.

Lo ideal es que no existan conflictos armados; sin embargo, desde que el hombre es hombre podemos observar conflictos grandes y pequeños entre comunidades y naciones, pero que después de la primera y segunda guerra mundial nos llevaron a desarrollar una normativa internacional aplicable a los países que se enfrascaran nuevamente en un conflicto bélico, buscando minimizar los horrores de las luchas violentas entre países, siempre tratando de proteger a los civiles que se encuentran en medio de los intereses de las autoridades de los gobiernos.

Nuestro país es miembro de las Naciones Unidas, y cuenta con una tradición diplomática a favor de la paz, por lo que debe insistir en los foros internacionales sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de civiles, así como de responsabilizar y sancionar a quienes cometen violaciones al Derecho Internacional.

Pero lo que es aplicable al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo es también al existente entre Israel y la franja de Gaza, y a todos aquellos conflictos que existen o puedan surgir en un futuro cercano en el escenario internacional. El hombre ha estudiado desde hace cientos de años el fenómeno de la guerra, y ha ido acotando lo que se puede y no se puede hacer en un conflicto armado, por lo que no debemos bajar los brazos y elegir no hacer nada ante conflictos que se desarrollan fuera de nuestras fronteras. Somos ciudadanos del mundo y debemos actuar en consecuencia.