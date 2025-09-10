Flotilla rumbo a Gaza vuelve a ser atacada, según mexicanos

Se reporta un nuevo agravio contra la Flotilla Global Sumud, una tripulación que pretende llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria a los ciudadanos palestinos. El blanco del ataque habría sido el barco “Alma”.

Arlin Medrano, mexicana que embarcó en la Flotilla junto a otros cinco connacionales, dijo que tras este hecho "no hay heridos".

"Esto solo demuestra lo que son, nos llaman terrorisitas por llevar ayuda humanitaria pero son sus acciones espejo de sus señalamientos. No vamos solxs", expresó Medrano.

El periodista Ernesto Ledesma, mexicano que también viajó a Gaza, reportó la madrugada de este miércoles 10 de septiembre que hubo "otra detonación" contra la tripulación "Alma" en la que viajaba junto a otras personas de 14 nacionalidades.

Desde el puerto de Túnez, indicó que también hubo "un pequeño incendio" y fueron auxiliados por la población. "Es parte de la situación (...) No hay daños y se puede presumir que es un intento de intimidación para que la flotilla desista de hacer su viaje hacia la Franja de Gaza", dijo.

La flotilla que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza afirmó que en la madrugada del martes una de sus embarcaciones fue atacada por un posible dron cerca de Túnez, aunque ese país descartó la presencia de vehículos aéreos no tripulados en la zona.

La noche de este martes, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), colectivos realizaron acciones para denunciar los ataques a las embarcaciones "y el silencio" del gobierno de México.

Al exigir que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum rompa relaciones con Israel, las personas manifestantes advirtieron que "mientras más barcos ataquen", "van a seguir aumentando la radicalización, la acción directa".

"Si los ataques continúan, habrá respuesta. El pueblo no se quedará callado frente al genocidio de una población entera", dijeron los colectivos.

Para hoy se convocó a una acción urgente frente a la SRE a las 13:00 horas en apoyo a la Flotilla Global Sumund y las seis personas mexicanas que van en ella.

