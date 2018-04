Policía fue advertida de atacante de YouTube antes del tiroteo

Horas antes de que entrara disparando a YouTube, la policía abordó a Najafi Aghdam.

Su familia la había reportado como persona perdida y oficiales la encontraron durmiendo en su auto la madrugada del martes, antes de herir a tres personas y quitarse la vida en plena hora de almuerzo.

"Durante toda la interacción estuvo calmada y cooperativa", indicó el miércoles en un comunicado de la policía de Mountain View, que no vio motivos para detenerla. En la entrevista dijo que "había decidido dejar a su familia unos días antes debido a problemas familiares".

"En ningún momento durante los 20 minutos de interacción mencionó algo sobre YouTube, sobre su molestia con ellos, ni que planeara lastimarse o lastimar a otros".

La policía de Mountain View -donde queda Google, empresa propietaria de YouTube, a 50 km del lugar del incidente- habló luego en dos oportunidades con la familia. En la primera los oficiales informaron del contacto y el padre, Ismail Aghdam, llamó luego para comentar su "molestia" con la empresa.

"En ningún momento el padre o el hermano mencionaron nada sobre potenciales actos de violencia o la posibilidad de que Aghdam arremetiera contra alguien a causa de sus problemas con sus videos", indicó el comunicado. "Quería hacernos saber que esa molestia podía ser la razón para mudarse".

En una entrevista con el diario californiano Mercury News, Ismail Aghdam, un inmigrante iraní, aseguró que advirtió a la policía de que su hija "odiaba" YouTube y que ese podría ser el motivo de su viaje, si bien dijo que desconocía que la mujer de 39 años, residente de San Diego, tenía un arma. "Posiblemente compró una", señaló.

"YouTube le arruinó la vida"

La policía maneja como único motivo el odio de Aghdam hacia la empresa.

"En este punto de la investigación, creemos que la sospechosa estaba molesta con las políticas y prácticas de YouTube. Este parece ser el motivo del incidente", dijo Ed Barberini, jefe de la policía de San Bruno, donde ocurrió el tiroteo.

"No hay pruebas que vinculen directamente a algunos de los individuos en la escena del incidente".

El padre dijo al diario que su hija "siempre se quejó que YouTube le arruinó la vida".

Najafi Aghdam, nacida en Irán, era una generadora de contenidos veganos y contra el maltrato de animales, que mezclaba con grabaciones de ella haciendo ejercicio o cantando. Tenía perfiles en inglés, turco y farsi, pero su relación con YouTube no era buena, los acusaba de censurar sus videos.

"No hay libertad de expresión en el mundo real y te impedirán decir la verdad si no tienes el apoyo del sistema", habría escrito en un sitio web. "No hay oportunidad de crecer".

"Restringieron a mayores de edad mi video de abdominales, un video que no tiene nada de malo, nada sexual", indicó en otro momento, afirmando también que el gigante tecnológico la privó injustamente de las ganancias obtenidas en su sitio.

YouTube informó que ese mismo martes cerró los canales de la mujer debido a "graves violaciones" de las reglas de la compañía.

Una foto publicada por la prensa muestra a Najafi vestida de negro con la cara llena de sangre falsa y empuñando una espada de plástico, en una protesta contra el uso de animales para entrenamientos en el ejército estadounidense.

Escala en un polígono

Barberini, agente de la policía de San Bruno, indicó que recuperaron un arma registrada a nombre de Najafi Aghdam y que antes de ir a la sede de YouTube, paró en un polígono local y luego entró a YouTube por el estacionamiento.

Uno de los empleados de la empresa, Salahoden Abdul Kafi, escribió en redes sociales que la tiradora -que pensó era un hombre- "tenía una máscara de disparar y una armadura completa del cuerpo (...), caminaba calmadamente y disparaba una pistola".

Las mujeres rara vez son responsables de los muchos tiroteos que tienen lugar cada año en Estados Unidos. Según un estudio del FBI, de 160 tiroteos entre 2000 y 2013, las mujeres abrieron fuego solo seis veces, un 3.8% de los casos.

Un hombre y dos mujeres resultaron heridos en el ataque. Él continúa en estado crítico y las mujeres fueron dadas de alta este miércoles, informó el hospital a la Afp.

El tiroteo se produce en medio de un acalorado debate sobre la necesidad de controlar el porte de armas en Estados Unidos.

Se estima que 1.5 millones de personas participaron en manifestaciones en todo el país el 24 de marzo pidiendo normas más estrictas con relación a las armas, tras un tiroteo mortal en una escuela en febrero en Parkland, Florida.

