Policía de Toronto investiga "amenaza no confirmada" de atentado

La policía de Toronto, capital de la provincia de Ontario, investiga una "potencial amenaza no confirmada" de atentado en el área metropolitana de esta ciudad, la más grande de Canadá y centro financiero de este país.

La policía dijo que responde a una pieza de información "no confirmada ni corroborada". Según el diario The Globe and Mail, la amenaza estaría dirigida a la CN Tower y al parque de diversiones Wonderland.

Sin dar mayores detalles hasta el momento, la policía dijo que desplegará un mayor número de patrullas en la ciudad, pero sobre todo en el centro, donde se ubica la CN Tower y el estadio Rogers Centre de los Blue Jays.

El gobernador de Ontario, Doug Ford, informó que a pesar de que la información no ha sido corroborada hasta este momento su oficina es informada a cada momento.

El jefe del sistema de transporte público, TTC, Brad Ross, señaló que hasta ahora no hay un impacto en el servicio.

El centro de Toronto registra un aumento en visitantes por el verano y por la carrera automovilística Honda Indy Toronto. Asimismo, en el Rogers Centre el grupo The Foo Fighters dará un concierto esta noche.

De acuerdo con la policía, en las semanas recientes Toronto registra un mayor número de hechos delictivos que involucran a bandas organizadas.

