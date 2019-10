Policía de Nigeria rescata a 108 internos de centro de rehabilitación

La Policía del estado de Kwara, en el centro de Nigeria, rescató de otro centro privado de rehabilitación a 103 hombres y cinco mujeres encadenados con grilletes y que habían sido abusados física y sexualmente.

"Algunas de las víctimas sufrían infecciones y enfermedades, mientras que otras padecían enfermedades mentales"

La redada tuvo lugar este jueves en el Centro Árabe Sumuratu Mumeen, convirtiéndose en la sexta de este tipo en el último mes, tras las denuncias de tortura y abuso de los propios detenidos.

"Algunas de las víctimas sufrían infecciones y enfermedades y no estaban siendo tratadas, mientras que otras padecían enfermedades mentales", relató a la prensa el jefe de Policía Kayode Egbetokun, quien aseguró que el encargado del centro ya había sido detenido.

Olaide Arikewuyo, una de las reclusas, agradeció a Dios haber sido rescatada por la policía, y alegó haber sido violada por el tío del propietario y por otros cinco hombres.

"No tengo a nadie a quien recurrir y no es fácil escapar de aquí. Me violaron cinco hombres", confesó en declaraciones recogidas por medios locales, "me he quedado embarazada y he tenido tres abortos".

Este tipo de centros correccionales son habituales, sobre todo, en la región norte del país, que es de mayoría musulmana.

Los jóvenes son enviados por su padres para que modifiquen su comportamiento o abandonen hábitos perjudiciales como el consumo de drogas.

