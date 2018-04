OPAQ llega mañana a Duma; EU teme que Rusia haya cambiado pruebas

No obstante las protestas que se realizaron ayer en distintos países del mundo —Reino Unido, Chipre, Estados Unidos y Grecia, entre otros— en contra de los ataques de Washington, Londres y París contra Damasco, ayer de nueva cuenta uno de los aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una ofensiva contra Siria.

Anoche, una televisora estatal siria reportó que las baterías antiaéreas confrontaron una nueva “agresión” y derribaron misiles en el área de Homs, en el Centro del país.

El reporte no proporcionó detalles de la ofensiva ni señaló quién realizó los ataques, pero algunos medios reportaron que se trató de Israel.

Los misiles iban dirigidos a la base aérea de Shayrat en Homs, señaló la televisora del Gobierno Syrian Central Media.

Por otra parte, ayer se informó que los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) no han podido acceder a la ciudad de Duma por “problemas de seguridad” y se espera que lleguen mañana para investigar sobre el presunto ataque químico, informó ayer la embajada rusa.

Un funcionario ruso, Igor Kirillov, explicó que la OPAQ podrá comenzar la investigación, luego de que se haya terminado de limpiar la carretera de Damasco a Duma de las minas plantadas por los “terroristas”.

De otro lado, Estados Unidos dijo que sospecha que Rusia pudo haber visitado el lugar de un presunto ataque químico en Duma y habría “falsificado” las pruebas, declaró ayer el embajador estadounidense ante la OPAQ.

“Los rusos podrían haber visitado el sitio del ataque. Tememos que lo hayan manipulado para obstaculizar los esfuerzos de la misión de investigación”, declaró el embajador Ken Ward durante una reunión de la OPAQ.

Descartan cambios

Alberto Negri, experto el Instituto de Estudios de Política Internacional (ISPI), señaló ayer que es posible que los ataques aéreos contra Siria no cambien el resultado de la guerra en ese país y es poco probale que se repita otra intervención norteamericana en la zona: “Este ataque no sirve para derrocar al presidente sirio Bashar Al Assad, La situación geopolítica no cambiará”.