Nueva York multará a ciudadanos que no respeten el distanciamiento social

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que “ha llegado el momento de multar” a todos los ciudadanos que no respeten el distanciamiento social impuesto con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus.

Las multas serán de entre 250 y 500 dólares, mientras que el alcalde apuntó que de ser necesario está dispuesto a cerrar zonas de recreo infantiles y parques, que ya son vigiladas por las fuerzas de seguridad debido a que son de los pocos espacios que siguen sin restricciones.

“Los policías van a dar una oportunidad para que se les escuche. Y si no los escuchan, entonces se merecen una multa a estas alturas. No quiero multar a la gente cuando hay tantas personas que están pasando por momentos económicos difíciles, pero si todavía no han entendido lo que pasa, entonces esa persona se merece una multa”, aseveró el alcalde.

De Blasio apuntó que estaban preocupados ante la posibilidad de que los ciudadanos ignoraran la prohibición de las concentraciones de más de 10 personas con la llegada del buen tiempo a la metrópoli, y reveló su intranquilidad por las congregaciones religiosas que se han seguido dando en algunas iglesias y sinagogas.

El Estado de Nueva York concentra el mayor número de infecciones de Estados Unidos, donde se registran más de 66 mil de las 160 mil que se han confirmado en ese país.

El gobernador, Andrew Cuomo, advirtió que “en términos de número de casos, la curva sigue subiendo”. Pese a ello, destacó que más de cuatro mil personas ya han sido dadas de alta.

Ford producirá 50 mil respiradores

El respirador que Ford producirá utiliza un diseño que funciona en aire a presión sin necesidad de electricidad. EFE/Ford

Ford y GE Healthcare producirán en los próximos 100 días 50 mil respiradores de bajo costo en una de las plantas del fabricante de automóviles en Michigan, Estados Unidos, según un plan dado a conocer ayer.

La producción, en la planta de Rawsonville, se iniciará en la semana del 20 de abril. El fabricante de automóviles espera producir mil 500 unidades para finales de abril, 12 mil para finales de mayo y los 50 mil para el 4 de julio.

El respirador es un modelo modificado de bajo costo de otro diseñado por la empresa Airon y adquirido por GE Healthcare.

Las dos compañías señalaron que el respirador que Ford producirá “utiliza un diseño que funciona en aire a presión sin necesidad de electricidad”, lo que permitirá tratar a gran parte de los pacientes de COVID-19 que necesitan ayuda para respirar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que su Gobierno enviará respiradores a los países más afectados por la pandemia, entre ellos España, una vez que se tengan suficientes para las necesidades de su país.

EFE