Mujeres brasileñas protestan contras las políticas de Jair Bolsonaro

Miles de mujeres, en su mayoría indígenas y campesinas, se manifestaron contra las políticas del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, en la mayor protesta realizada en Brasilia desde que el mandatario asumió el poder, en enero pasado.

Las mujeres protestaron por las conservadoras políticas impulsadas por el Gobierno en el campo, que favorecen a los grandes productores y relegan a la agricultura familiar, y los planes de promover la explotación de minerales en la Amazonía, donde se asienta la mayoría de las reservas indígenas.

También condenaron el “machismo” que le atribuyen a Bolsonaro, quien tiene un largo historial de declaraciones de corte racista y homofóbico.

La protesta fue convocada en momentos en que la popularidad del presidente está en picada: diversas encuestas le adjudican un apoyo de 30% de los brasileños, tras apenas siete meses en un cargo que asumió con un respaldo superior a 55 por ciento.

Símbolo del campo progresista, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la cárcel desde abril del año pasado acusado de corrupción, se sumó a la manifestación a través de una carta que envió desde su celda y fue leída por el ex candidato presidencial Fernando Haddad, derrotado en las urnas por Bolsonaro.

“Las mujeres de nuestra tierra volverán a ser respetadas y el odio no vencerá al amor, el miedo no vencerá a la esperanza y la grosería no vencerá a la solidaridad”, escribió Lula en la carta, leída frente a las mujeres concentradas en las puertas de la sede del Parlamento.

La misiva de Lula acabó con un mensaje de esperanza para los movimientos sociales, que así como el ex presidente denuncian que son “perseguidos” por el actual Gobierno. “Sigamos hacia adelante, sin miedo de ser felices. Las margaritas llegaron y ellos no tienen cómo detener a la primavera”, afirmó.